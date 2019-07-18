貿易戰不確定性再起 台股下跌29點收10,799

2019-07-18 13:51 經濟日報 記者 經濟日報 記者 高瑜君 ╱即時報導



受到美國國會研擬立法繼續禁止對華為出口，加上總統川普表示不排除課徵3,250億美元關稅，使得貿易戰不確定性再起影響，以及市場觀望下午的台積電（2330）法說會展望，使今（18）日台股加權指數量縮在平盤附近震盪，進行月線保衛戰，終場下跌29.2點、跌幅0.27%，收在10,799.28點，成交量達1,044.26億元。

法人認為，靜待下午台積電法說會展望，後續指數仍有機會震盪向上。

國泰證期顧問處經理蔡明翰指出，在美中貿易戰、日韓貿易戰紛擾之下，國際股市修正，台股也難獨強，不過預期下半年的電子仍不會太差，在有多有空之下，認為中長期而言仍會回歸產業面表現；指數仍有機會震盪向上，不過提醒交易人，操作上切勿追高，可待震盪拉回再進行布局，看好較有旺季表現的電子族群，尤其手機、5G相關。

在亞股方面，受日韓貿易戰影響日股、韓股紛紛弱勢反應，而陸股也因美中貿易戰紛擾，呈現一片綠油油。

台股表現相對有撐，由中小型股表現較佳，主要反應兩點，昨日和台股關連性較大的費半指數仍收紅，另外台積電下午法說會，終場小漲0.79%作收。

在各類指數方面，生技、航運較有整體性族群表現，生技股受到生技展題材性帶動；而航運股受到波羅的海乾貨船綜合指數（BDI）17日創五年半以來新高，漲至2,064點，帶動今日股價走揚。