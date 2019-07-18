元大台灣50將除息 歷史填息率100％

2019-07-18 13:05 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ╱即時報導



台股規模最大ETF-元大台灣50（0050）即將在明（19）日除息0.7元，以17日收盤價計算，因行情高漲，此次殖利率約0.85%；不過往例元大台灣50改為上下半年配息一次後，下半年普遍上演「飛速」填息，本次填息值得期待。

目前元大台灣50規模高達1,338億元，是台股ETF的規模紀錄，至6月底，元大台灣50的受益人超過10萬人，也是全體ETF中，僅次於元大高股息的第二大熱門ETF。

元大台灣50明天同步和元大投信旗下三檔ETF除息，包括同為台股型的元大MSCI台灣、債券型的元大美債1-3、及元大投資級公司債，每受益權單位分別配發0.7元、0.4元、0.15元及0.45元現金，元大台灣50和MSCI台灣的股息殖利率約0.85%、1.05%，二檔債券ETF年化殖利率約1.84%、4.12%，又以規模逾百億元的元大台灣50、元大投資級公司債相對受到注目。

元大台灣50主要投資台股前50大權值股，由於台灣大型公司的獲利、股息年年增，元大台灣50成立來不僅股價翻了兩倍，平均殖利率3~4%，換算年化報酬率可達7~8%，使其廣受青睞。

元大台灣50在2016年改為上下半年各配息一次，下半年正值上市櫃公司除權息旺季，ETF成分股所累積的配息相對少，因此元大台灣50 7月配息、殖利率往往比上半年低，但也大幅加快填息速度；此次參與除息的投資人有機會賺股息、又賺價差。

元大投信統計，元大台灣50自2005年首次配息來每年都填息，2016年前最短四日填息達陣，最長耗費250天，平均57日填息，而在改為除息二次後，不論上下半年填息均加快，最短一日就填息，最久也僅花30天。

至於元大投資級公司債規模有321億元，在今年債市大漲，該債券ETF迄今除息三次全填息。