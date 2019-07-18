生技展即將開展 生技股股價先暖身

2019-07-18 12:21 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑惠 ╱即時報導



亞洲生技大會下周登場，可望創造新一波國際合作商機，上市櫃的生技股逆勢上漲近1%。上市的個股當中，漲幅達2%以上的個股包括五鼎（1733）、寶齡（1760）、中化生（1762）、和康生（1783）、科研（1786）及佳醫（4104）；上櫃全宇 (4148)、易威（1799）、優盛（4121）及訊聯 （1784）盤中一度攻上漲停；新藥研發表現較強，中裕（4147）、基亞（3176）股價漲幅都達2%以上。

隨亞洲生技大會倒數，生技股股價走強，法人預期中裕下半年Trogarzo需求將持續成長，在外資買超加持下，今天盤中股價一舉站上172.5元，寫下近3個月高點。訊聯也在生技月推波下，盤中一度攻漲停，改寫5年新高價；基亞在細胞治療題材火熱，早盤一度上漲5%。

法人指出，亞洲生技產業最大盛事，「2019 BIO Asia-Taiwan亞洲生技大會」將於7月24日起至28日於南港展覽館登場，這個有助於國內生技股的人氣聚焦，在全球BIO共同宣傳下，展覽、論壇參與皆創新高，共有600參展商、1700攤位，並有25國代表參與論壇。首次來台的全球BIO總裁葛林伍德（Greenwood）也將以「投資生物科技，帶動亞太成長」（Biotech as the Next Growth Engine for Asia）為題演講預期將帶來新一波國際合作商機。

亞洲生技大會籌委會主席李鍾熙表示，今年大會創許多紀錄，包括18個國家地區如美國、加拿大、英國、瑞士、比利時、義大利、韓國、印度、澳洲、紐西蘭、波蘭、泰國、奧地利、香港、德國、新加坡、菲律賓、馬來西亞等設立國家館，吸引超過100個國外廠商參展。