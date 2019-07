生技展即將開展 生技股股價先暖身

2019-07-18 12:21 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑惠 ╱即時報導



亞洲生技大會下周登場,可望創造新一波國際合作商機,上市櫃的生技股逆勢上漲近1%。上市的個股當中,漲幅達2%以上的個股包括五鼎(1733)、寶齡(1760)、中化生(1762)、和康生(1783)、科研(1786)及佳醫(4104);上櫃全宇 (4148)、易威(1799)、優盛(4121)及訊聯 (1784)盤中一度攻上漲停;新藥研發表現較強,中裕(4147)、基亞(3176)股價漲幅都達2%以上。

隨亞洲生技大會倒數,生技股股價走強,法人預期中裕下半年Trogarzo需求將持續成長,在外資買超加持下,今天盤中股價一舉站上172.5元,寫下近3個月高點。訊聯也在生技月推波下,盤中一度攻漲停,改寫5年新高價;基亞在細胞治療題材火熱,早盤一度上漲5%。

法人指出,亞洲生技產業最大盛事,「2019 BIO Asia-Taiwan亞洲生技大會」將於7月24日起至28日於南港展覽館登場,這個有助於國內生技股的人氣聚焦,在全球BIO共同宣傳下,展覽、論壇參與皆創新高,共有600參展商、1700攤位,並有25國代表參與論壇。首次來台的全球BIO總裁葛林伍德(Greenwood)也將以「投資生物科技,帶動亞太成長」(Biotech as the Next Growth Engine for Asia)為題演講預期將帶來新一波國際合作商機。

亞洲生技大會籌委會主席李鍾熙表示,今年大會創許多紀錄,包括18個國家地區如美國、加拿大、英國、瑞士、比利時、義大利、韓國、印度、澳洲、紐西蘭、波蘭、泰國、奧地利、香港、德國、新加坡、菲律賓、馬來西亞等設立國家館,吸引超過100個國外廠商參展。