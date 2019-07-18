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新天地、五福股價勁揚 晶華除息首日緩步填息

2019-07-18 12:21經濟日報 記者嚴雅芳╱即時報導

觀光股今（18）日以二線股表現活躍，包括天蔥（2740）股價攻頂，新天地股價連日大漲，今日盤中來到15.65元，漲幅8%、五福盤中來到21.7元，漲幅也有8%。另外，觀光股的飯店龍頭指標晶華進行除息交易，盤中股價來到180元，填息幅度近三成。

五福表示，今年暑假受到長榮航空罷工事件影響，7月營收恐無6月持平，暑假旺季效應並不明顯。此次長榮航空罷工受影響最大的是長程線，但部分日本線也受波及，五福旅遊目前雖長程線僅占營收比重8~10%，但日本線占比達五成，因此，影響整體7月營收表現。

不過，國旅市場今年則是有不錯的成長，五福因總公司在高雄，被市場視為高雄概念股成員，公司表示，國旅市場今年以來有不錯的成長，雖然營收占比僅10%，但因為是客製化產品，毛利貢獻高。

另外，郵輪市場已連續夯了兩年，今年持續成長，郵輪的營收貢獻將從4月到11月，2、3季主要是公主郵輪的盛世公主號和太陽公主號，第4季則有歌詩達郵輪挹注；此外，第4季是企業獎勵旅遊旺季，目前仍在全力衝刺。

晶華除息參考價177元，今年每股配發股息11.02元。晶華今年第3季將進行館內餐廳改裝，包括晶華軒、Robins最快下月將重新改裝，10月重新營運。並計畫引進新的餐飲品牌到麗晶精品樓層，可望帶動整體餐飲事業人氣。

長榮航空營收郵輪
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