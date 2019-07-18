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台股平盤震盪 法人點名電子族群較有表現機會

2019-07-18 12:15經濟日報 記者高瑜君╱即時報導

受到美國國會研擬立法繼續禁止對華為出口，加上總統川普表示不排除課徵3,250億美元關稅，使得貿易戰不確定性再起影響，以及市場觀望下午的台積電（2330）法說會展望，使今（18）日加權指數量縮在平盤附近震盪。法人認為，靜待下午台積電法說會展望，指數仍有機會震盪向上。

國泰證期顧問處經理蔡明翰指出，在美中貿易戰、日韓貿易戰紛擾之下，國際股市修正，台股也難獨強，不過預期下半年的電子仍不會太差，在有多有空之下，認為中長期而言仍會回歸產業面表現；指數仍有機會震盪向上，不過提醒交易人，操作上切勿追高，可待震盪拉回再進行布局，看好較有旺季表現的電子族群，尤其手機、5G相關。

在國際股市方面，17日美股開低走低、弱勢震盪，三大指數走跌；所幸，由於ASML發布亮眼財報，激勵費半指數逆勢收高；而亞股一片綠油油，受日韓貿易戰影響日股、韓股紛紛弱勢反應，而陸股也因美中貿易戰紛擾，走跌約1%。

台股今日表現相對有撐，由中小型股表現較佳，主要反應兩點，第一：昨日和台股關連性較大的費半指數仍收紅，另外台積電下午法說會，早盤呈現上漲。

盤中成交重心股台積電小幅上漲，鴻海則呈現小跌力拚平盤，立積強漲超過8%、欣興上漲近5%，旺宏、世紀鋼、神盾、大江等均上漲超過1%。

在各類指數方面，生技、航運較有整體性族群表現，生技股受到生技展題材性帶動，訊聯一度亮燈漲停，盤中儘管漲勢收斂，但仍帶量上漲超過7%，其於包含易威、優盛、佰研也有不錯的漲幅表現；而航運股受到波羅的海乾貨船綜合指數（BDI）昨日創五年半以來新高，漲至2,064點，帶動今日包含裕民、中航、四維航、台航走揚。

台積電貿易戰生技股
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