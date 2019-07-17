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中職／彭政閔得分追平張泰山 1075分並列史上第1

5G概念股 中長線看俏

2019-07-17 20:26經濟日報 記者盧宏奇╱即時報導

【記者盧宏奇／台北報導】美中貿易戰再現雜音，台股受台積電、大立光等權值股收低影響，回測10日線支撐，盤面個股持續良性輪動，中長線看好的5G概念股相對抗震，京元電（2449）、合勤控等甚至逆勢創波段新高。

美國總統川普放話，美中貿易談判還有漫漫長路，威脅可能對剩餘3,250億美元中國輸美商品徵收關稅，國際股市應聲下跌，台股昨日因外資同步減碼期現貨，終場跌57點，收10,828點，成交值縮至1,163億元。

盤面強勢股走自己的路，除受惠陸韓競爭對手減產，取代記憶體成為人氣指標的面板股帶量強彈，風電概念、生技及整理一段時間的5G概念股，也獲得短多青睞，股價普遍收紅。

法人表示，今年是全球5G元年，超過10個國家釋出5G頻譜，相關基礎建設商機龐大，華為事件更讓中國大陸提前釋照，加快商轉時程，包括上游晶圓代工、功率放大器、ABF載板、銅箔基板，到下游的小型基地台、網路交換設備相關個股，中長線題材不虞匱乏。

京元電今日將除息1.35元，受惠5G基地台、美系及台系手機等相關晶片測試需求帶動，第3季營收可望續創新高，近期投信、外資接棒加碼，昨日股價衝至去年3月15日以來高點，與低點16.9元相較幾近翻倍漲。

合勤在20元至24元間整理逾兩個月時間，近日外資買盤回籠，股價重啟漲勢，法人認為，主要原因在於大陸電信業者近期可能再度釋出新標案，合勤有機會得標，下半年業績可望回溫，今年全年將轉虧為盈。

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