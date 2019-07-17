大飲公告 將於10月3日再次召開股東會

2019-07-17 19:49 經濟日報 記者 經濟日報 記者 何秀玲 ╱即時報導



大飲今（17）日公告，將於10月3日再次召開股東會，討論事項包括補選獨立董事案；不過，股東會能否順利召開，仍要看大飲最大股東孫幼英今年8月中延押期滿後，是否可順利出來。

大飲上一次召開股東會，因出席率只有1.27%，加上大飲最大股東、大飲前總經理孫幼英因涉嫌違反證交法被羈押，無法出席，股東會流會。

大飲將在10月3日再開股東會，由於檢方在今年6月中申請延押孫幼英兩個月，將在今年8月中延押期滿，若孫能順利出來，股東會可望順利召開。

大飲今年6月初公告找到會計師，從原先的資誠聯合會計師事務所換成南台聯合會計師事務所，只是去年財報如何讓會計師查核後願意簽證，進而恢復交易， 只是公告財報申報期限一延再延，今年6月底才公告，將展延至7月25日到期，目前還看不到恢復交易的曙光。

另外，大飲今年6月營收較去年同期衰退55.8%以上，創下單月營收新低紀錄，累計上半年營收約2.92億元，年減22.6%。

大飲日前傳出蘋果西打斷貨疑雲，該公司指出，由於旺季到來，所以彈性調配供給能量，才導致部分通路買不到，並非斷貨或停產，但業績會說話，6月營收繳出新低的成績單，斷貨疑雲恐仍未散去。