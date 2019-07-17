權值股回落修正 台股下跌57點收10,828

2019-07-17 13:43 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃力 ╱即時報導



台股示意圖。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 台股日K連二紅後，今（17）日在5日均線附近狹幅震盪，盤面以中小型題材股表現為主，終場指數下跌57.57點，跌幅0.53%，收10,828.48點，成交量1,128.78億元，市場聚焦台積電（2330）明日的法說會。

美國總統川普有關貿易的談話，提醒投資人美中貿易爭端仍未解決，此外，美國6月零售銷售優於預期，顯示消費者支出強勁，削弱了大幅降息的期望，美股周二小幅收低反映。

觀察今日亞股表現，港股、陸股開低後緩步走揚，日、韓股則開低走低，疲弱態勢明顯，台股亦現回檔走勢，多有震盪。

台積電日K連二紅後，今拉回至5日均線下；鴻海早盤走紅，然在近午盤時由紅翻黑，未能持續支撐大盤表現；大立光宣布退出車用鏡頭市場，股價走弱反映，持續消化消息面影響。

台塑化股價遇壓，一度走低至波段低點，不過午盤後即拉回平盤；金融股國泰金、富邦金則於平盤下徘徊。

其他權值股如南亞、友達、上海商銀、豐泰、和泰車、台灣大等股價今日表現相對強勁，為撐盤要角。

躍上盤面、表現較為強勁的族群，則有面板股、PCB、光學元件、觀光、營建、生技、遊戲、紡織、風電概念股、航運、汽車零組件、金融。

除此之外，立積、緯軟、美利達、京元電子等個股表現也為市場焦點。

法人表示，籌碼面上，外資在台股雖無積極操作，但在內資法人與大戶持續買進，加上投資人看好明年總統大選提前開跑的情況下，行情下檔有撐。

就技術面來看，短期均線持續走揚，須留意季線因開始扣抵今年4月中11,000點的高點盤整區間位置，使得季線開始走平，若未來行情反轉向下，指數恐回測季線，而6月以來的高檔盤整區間將因此形成套牢區。

整體來說，現階段雖消息面與技術面仍偏多，但台股因除權息的影響使向上的幅度不大，因此，建議投資人在操作上應逢高保持一定的戒心，擇股慎選基本面較佳之個股偏多操作為主。