國泰證「國證e櫃台App」榮獲《金漾獎》雲端服務大獎

2019-07-17 13:23 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ╱即時報導



國泰證券創新數位服務再獲專業肯定，「國證e櫃台App」榮獲2019年《金漾獎》「雲端服務－第三名」殊榮，為券商軟體服務版圖再下一城。國泰證券副總黃凱琳出席領獎時指出，國泰證券做為台灣證券商數位營運領導品牌，連續兩年獲得《金漾獎》的肯定，今年二度獲獎，充分展現國泰證券在軟實力的競爭優勢。

《金漾獎》由中華民國資訊軟體協會主辦，該獎項因應產業發展趨勢及轉型需求，鼓勵企業積極創新，以迎合全球智慧化、開放化、年輕創新化，為台灣跨產業重要知名獎項，2019年獲獎企業共18家，包括資訊、科技及金融業等，競賽主要依據創新性、市場性、功能性、需求度與未來發展性五個面向進行評分。

國泰證券以「國證e櫃台App」榮獲殊榮，除了突顯國泰於雲端服務的努力與卓越表現外，更代表著國泰證券用心為客戶打造「簡單、便利、好用」的數位平台。「國證e櫃台App」提供客戶免臨櫃之線上申辦的便捷體驗，七大常用項目包括整合線上申辦如密碼及憑證等相關作業的行動服務、股票貸款、台股定期定額、美股定期定股、股票出借、信用開戶及集保作業，皆能在「國證e櫃台App」全天候24小時輕鬆一指搞定。

國泰證券表示，「國證e櫃台App」七大服務中，以「股票貸款」及「美股定期定股」二項服務獨步業界，其中，「股票貸款 鈔急好貸」服務，只要客戶在國泰證券有完整股票庫存，當遇有小額資金需求時，即可在1分鐘完成資料填寫、申請股票貸款資格，線上送出借款申請後3分鐘完成撥款，全天候24小時線上服務，充分展現國泰證券協助投資人快速借款不求人。