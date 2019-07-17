三因素支撐 法人看好鴻海填息機率高

2019-07-17 12:43 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



鴻海董事長劉揚偉 （本報系資料庫） 分享 facebook 台股除權息旺季到來，市場高度關注指標股的除息表現，蘋概三王中，台積電率先除息，且在六個交易日完成填息，股王大立光除息日尚未公告，鴻海（2317）預計7月25日除息，每股配發4元現金股利，法人表示，在鴻海上半年營收表現不錯、下半年旺季到來、明年獲利回到成長等因素下，看好今年填息機率高。

鴻海6月營收3,965.37億元，年增1.7%，月增3.2%；第2季營收1.16兆元，季增10.1%，年增7.4%；上半年營收2.22兆元，年增5.1%，都創下歷年同期新高。

法人預估，第2季毛利率、營益率有機會較首季成長，本業獲利將持續成長。

鴻海股價由4月間的高點97.2元一度下滑至70.1元，之後呈現反彈站上80元關卡及各均線之上，法人表示，下半年進入旺季，預估基本面將續有成長，股價跌深後呈現反彈，從基本面來看，目前股價仍然偏低，看好今年填息機率高。

鴻海每股4元現金股利將在7月25日除息，合計將發出554.51億元現金股利，最後過戶日7月26日，停止過戶起始日期為7月27日，停止過戶截止日期為7月31日，除權（息）基準日為7月31日；現金股利發放日為8月23日；海外可轉換公司債停止轉換期間為7月5~31日。

鴻海創辦人郭台銘從去年11月以來已連續8個月買進鴻海股票，在參選國民黨總統初選失利後，鴻海股價卻是上漲表現，外資也連續兩個交易日買超，法人普遍的看法是，市場期待郭台銘可以重回鴻海，或是投注更多心力在鴻海集團上，因此在股價上投下贊成票，今（17）日台股大盤指數下跌，鴻海則是在平盤上下整理，盤中跌幅0.5%。