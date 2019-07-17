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群創爆23萬張大量 股價盤中大漲逾6%

2019-07-17 12:28經濟日報 記者蔡銘仁╱即時報導

圖為群創董事長暨執行長洪進揚上月展示「世界首發」的120吋8K公眾顯示器（PID...
圖為群創董事長暨執行長洪進揚上月展示「世界首發」的120吋8K公眾顯示器（PID）產品。報系資料照／記者李珣瑛攝影
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群創（3481）日前宣布實施庫藏股，持續顯現效益，今（17）日無懼台股大盤走弱，午盤前爆出超過23萬張大量，盤中一度漲逾6%，領軍面板類股群起上攻；友達及彩晶受激勵，相繼逆勢開出紅盤。

群創日前祭出庫藏股，預計買回8萬張，每股買回區間價5.08至11元，在股價低於區間價格下限，將繼續買回，買回股份總金額上限為1,546.87億元，買回期限自7月16日至9月15日，將轉讓給員工。

群創昨日實施庫藏股首日，吸引買盤大舉進場，外資回頭轉買，大買69,718張，中止連兩賣。

據傳因應面板供過於求，中國大陸、韓國面板廠，有意減產；群創也因改造產線，旗下的5代、5.5代、6代、7.5代廠轉做IPS面板，因多一道光罩，使設備產能減少。

群創表示，IPS、LTPS為手機主流技術，製程增加光罩數為必要，產能也做適當調整；此外，原世代廠生產的監視器及筆電等IT產品，因全球需求持平，適當調減產能，有助健康供需平衡與維持穩定價格。

提高IPS、LTPS兩產品占比，是群創董事長洪進揚日前於股東會後，所提群創短期營運目標「強化成本競爭力，提高關鍵製造能力」藍圖中的重要策略，不只手機導入IPS，群創在監視器產品也推動IPS窄邊框技術產品。

群創表示，將發展優質產品、提高獲利，並調節產能至健康狀態。

群創面板庫藏股
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