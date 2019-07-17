受惠大立光退出車用鏡頭 亞光、佳凌、今國光逆勢上漲

2019-07-17 10:36 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



大立光執行長林恩平重申大立光主力重心仍放在手機上。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 股王大立光（3008）將集中資源在手機鏡頭上，決定退出車用鏡頭市場，今（17）日股價開平走跌後翻紅，因為勁敵退出可望受惠的亞光、佳凌、今國光則是逆勢上漲，反應未來的接單利多，尤以車用營收占比超過一成的佳凌漲勢最強，一度逼近漲停價位，盤中漲幅8.46%。

大立光傳出將退出布局五年以上的車用鏡頭市場，近年來積極耕耘車用領域的亞光、佳凌、今國光可望受惠；亞光去年車用鏡頭占營收比重5.8%，且已打進特斯拉供應鏈，可望因大立光的退出，進一步增加來自特斯拉的訂單；亞光今日以89.5元開高，一度拉升至92元，早盤漲幅略有減少，盤中漲幅2.18%。

佳凌深耕車用領域，目前車用營收占比已超過一成，今日股價強漲，早盤以35元開高後一路衝達35.7元，逼近漲停35.75元，盤中漲幅逾8%；另外，今國光也是上漲表現，盤中漲幅逾2%。

法人表示，全球汽車市場的銷售衰退，以大立光的產能及獨霸手機的地位來看，耗費資源去搶車用市場沒有太大意義，反而是加大在高階手機鏡頭的力道，預計明年領先推出108MP（逾1億畫素）的高階鏡頭。

大立光退出車用鏡頭的消息對股價影響平平，早盤股價以平盤4,260元開出後雖一度下滑至4,195元，但盤中再翻紅，拉升至4,270元。