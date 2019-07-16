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陸資持股大同18%出清 王光祥：原規劃、策略沒有改變

2019-07-16 21:10經濟日報 記者張義宮╱即時報導

陸資龍峰企業持股大同18%全數出清了， 頗讓市場關注。大同市場派為首的三圓建設董事長王光祥表示，跟原來的規劃、策略都沒有改變，不過他也坦言，要邀集50%股權召開股東臨時會，應該有困難，會繼續努力。

對於是否繼續買入大同股票，王光祥指出，還要看情形，若有增加，就會公告。他說：「除欣大同、欣同等的盟友之外，還會持續邀請其他盟友加入。」

法人認為，陸資原本就沒有投票權，因此，本來就要陸資出清持股，應該沒影響市場派是否可以揪團召開股東臨時會一事。

日前王光祥表示，持股大同股權已達12%，還會持續買入。以王的持股12%來看，不但是市場派最多，他透過羅得投資、三雅投資等握有大同股權中，單是羅得持股達6.93%，還略高於大同旗下主要持股的大同大學的6.19%，市場派的較勁意味濃厚。

今年股東會中，市場派提案解除三名大同獨立董事蘇鵬飛、劉宗德、吳啟銘，投票結果贊成48.5%、反對23.7%、棄權27.6%。因贊成票數未過半，公司派保住獨董不變。股東會出席率高達95.4%，成為歷年罕見的激烈的表決大戰。

熟悉財會及股東會運作的人士分析，大同股東會相關表決案棄權比重高達27.6%，這關鍵棄權票數達27%應多是外資持股，一般不易被掌控，外資在股東會前大都採用電子投票記入，不介入公司派及市場派的紛爭。

這將會是後續大同董事長林郭文艷極力拉攏的對象，勢必要端出漂亮的成績單或可行的改造方案，才能爭取認同。同時，這也是市場派爭取的對象，有待各自努力。

另一方面，市場派提案解除三名獨董的贊成達48.5%，已相當接近過半的門檻，若王光祥持續購入大同持股，配合盟友可掌握持股超過50%，仍可要求召開股東臨時會；退而求其次，等到明年6月的大同董事改選，大同經營權翻盤的機會依然存在，成為公司派要提防的攻防大戰。

二年前的大同董事改選，市場派提出的九席董事及獨立董事名單，因為資料不符等的因素，被大同董事會排除，導至市場派十分惱火，在當年的股東會砲轟不斷。經過公司法修正之後，持股1%的股東都有提案董事人選資格，以王光祥的股權之多，足以撼動明年大同董事改選的籌碼。

可以預見，大同經營權之爭尚未結束，市場派並未棄守；公司派藉由政府規定，逼退陸資持股，進而如何爭取外資的票源，有賴林郭文艷幃幄運籌的布局，才能化解經營權變天的危機。

大同股東會陸資
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