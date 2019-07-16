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公司治理100指數 新增儒鴻、中信金等22檔個股

2019-07-16 18:27經濟日報 記者趙于萱╱即時報導

臺灣證券交易所旗下臺灣指數股份有限公司公布「公司治理100指數」成分股的定期審核結果，預計將新增儒鴻（1476）、中信金、永豐金等22檔，審核結果自明（17）日起開盤生效。

目前市場上連結公司治理指數的指數化商品，是富邦投信發行的「富邦公司治理」（00692），該ETF自發行來績效良好；而以本次100檔成分股，將換掉其中的22檔，法人推算周轉率有20%以上。

臺灣指數公司指出，公司治理100指數將新增的22檔成分股，共包括儒鴻、智邦、佳世達、新美齊、義隆、慧洋-KY、遠東銀、永豐金、中信金、王道銀、揚明光、台勝科、牧德、上緯投控、旭富、臻鼎-KY、安集、福懋科、達方、日友、台汽電及巨大。

臺灣指數公司補充，公司治理100指數每年於7月進行定審，主要選股流程有流動性檢驗、公司治理評鑑篩選、三項財務指標（即每股淨值應不低於面額、稅後淨利排名及營收成長率排名），精選出的個股具良好財務體質。

具體而言，公司治理100指數是以集中市場掛牌的股票為母體，剔除近1年日均額倒數20%的股票，再將採樣母體中，符合流動性檢驗標準的股票，篩選符合「最近1年公司治理評鑑結果前20%」及「最近1年底的每股淨值不得低於面額」的股票，並分別以「最近一年稅後淨利」及「最近一年營收成長率」做排名，將各別排名加總後由小至大排序，納入排名前100名的股票。

中信金富邦投信
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