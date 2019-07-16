終於賣掉了！違規投資大同股票的陸資已出清持股

2019-07-16 17:35 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱金蘭 ╱即時報導



大同公司。 本報系資料庫 分享 facebook 金管會今（16）日表示，違規投資大同股票的大陸龍峰企業，手中18.01%的大同股票，已全部出清。

金管會查獲陸資違規投資大同股票，今年1月對大陸龍峰企業開罰402萬元，停止股東權、並限期半年內出清18.01%持股。但大陸龍峰企業至今未繳交罰鍰，金管會已送執行署執行。

金管會證期局副局長蔡麗玲今天表示，大同陸資持股已全部出清，18%持股都賣掉了；由於龍峰企業尚未繳交罰鍰，因此，金管會會請保管銀行要扣住處分股票的收入。