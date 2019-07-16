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衣服都扯破！高潞‧以用與緋聞已婚主任爆激烈口角

韓國瑜贏了第一戰之後 台灣的命運何去何從？

臻鼎出貨旺 花旗目標價升上125元

2019-07-16 16:19經濟日報 記者趙于萱╱即時報導

臻鼎董事長沈慶芳。報系資料照
臻鼎董事長沈慶芳。報系資料照
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花旗環球證券最新報告，看好PCB大廠臻鼎-KY（4958）軟板（FPC）和類載板市占提升，第3、4季獲利增速加快，2020年還有COF基板及車用板催化，一口氣將評等由「中立」升至「買進」，目標價從80元提高到125元，升幅逾56%。

臻鼎今（16）日受子公司鵬鼎納入深港通激勵，股價上演「母以子貴」，終場漲2.5元，收107.5元，漲幅2.3%。

花旗表示，臻鼎營收表現強勁，反映軟板和類載板市占滲透速度優於預期，大幅緩衝貿易戰導致手機出貨不暢。此外，伴隨技術提升，臻鼎類載板良率也已經達到同業之首，未來滲透可望加快。

花旗認為，臻鼎最快今年在類載板市場取得50%以上市占，在新一波手機拉貨潮的表現將驚艷市場，LCP與MPI產品出貨也有助毛利率。目前花旗預估臻鼎3、4季的獲利增幅可達20%、7%，今年營收、獲利也將分別達到低個位數和中個位數增長。

去年臻鼎獲利已經創高，花旗認為今、明年持續挑戰新高無虞，尤其2020年還有COF基板和車用板挹注，相關都是高毛利產品。

臻鼎先前也透露，COD基板不只能製造單面COF，還有雙面COF，兩岸唯一；花旗看好未來臻鼎客戶涵蓋台美多地，效益可期。

花旗最新將臻鼎今、明年獲利預測調高10%、11%，各拉高到10.61元、12.21元，目標價同步提高到125元，居外資圈前三高。

臻鼎花旗
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