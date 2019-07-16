親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

不爽美國就滾回祖國？川普大戰「民主黨四人幫」

台積電法說會前 權證押寶買盤現蹤

2019-07-16 14:32經濟日報 記者周克威╱即時報導

台股今（16）日在美股反彈、但亞股漲跌不一，加上市場觀望台積電（2330）法說會效應中，指數呈現狹幅震盪整理走勢，終場加權指數小漲9點，收10,886點；權證市場雖也呈觀望的格局，但押寶台積電的多空買盤陸續現蹤，整體量能維持近30億元的水準。

歐美央行紛紛釋出貨幣寬鬆訊號，道瓊指數創新高激勵，台股持續反彈，但面臨前波10,900點之上壓力區，加上台積電法說會前，外資近期操作未見積極，現貨、期貨小買小賣，指數需時間消化套牢籌碼，盤面上，雖台積電股價率先表態、今日以上漲1.5元作收，但未能激起市場整體追價買氣，盤面上，活蹦亂跳的中小型股仍是聚焦點。

權證市場方面，隨現貨市場狹幅走勢，權證市場人氣也跟著觀望，整體權證市場僅略增為29.85億元，占大盤比重為1.99%。

從市場多空角度觀察，今日整體市場認購權證成交金額為26.51億元，認售權證成交金額為3.33億元，認購權證成交金額占總成交金額88.83%；認購、認售比值為7.95倍，顯示市場投資人仍相對偏多。

而從市場前十大成交金額的認購、認售權證，與其所連結的標的來看，其中認購排名第一的是連結中光電（5371）的中光電元大94購01（704122），成交金額為1,099萬元；認售排名第一的是連結台積電的台積電永昌93售03（08613P），成交金額為361萬元。

其中值得注意的是，在國際股市漲跌互見的走勢中，隨權王台積電法說會周四即將登場，押寶買盤已見提前進場跡象，在十大熱門權證中，已有1檔連結台積電看多的認購權證，不過，在十大認售權證中，也有3檔進榜，市場多空勢力逐漸聚集中，將是盤面近期的焦點。

認售權證台積電認購
教改多年為何沒效？直接到 U 值媒告訴我們！

相關新聞

三王撐盤 台股小漲9點收10,886

2019-07-16 13:44

外資持股達近一年高點 零壹早盤股價走高

2019-07-16 09:51

貿易戰誰受惠？25檔回流概念股一次抓

2019-07-16 11:09

BDI漲勢太狂 飆近5年新高

2019-07-16 14:30

生技展倒數 中小兵股價預熱

2019-07-16 14:30

法人本月買超熱 MOSFET類股強漲

2019-07-16 14:30

台股3王撐場收在小紅 再探10,900點

2019-07-16 14:30

感測晶片傳缺貨 矽創大吞轉單

2019-07-16 13:42

鵬鼎納入深港通 臻鼎母以子貴股價走揚

2019-07-16 13:09

網家帶量大漲 電商類股同樂

2019-07-16 12:51

誠美材揪伴齊增資昆山奇美 盤中股價漲逾5%

2019-07-16 12:38

羅麗芬-KY下半年成長動能靠新品 佐登-KY衝加盟新品牌

2019-07-16 12:35

富邦證券兩指數投資證券ETN 銷售規模市占率突破五成

2019-07-16 12:15

BDI飆漲 裕民、中航、新興受惠

2019-07-16 12:12

富鼎、尼克森領軍 MOSFET族群強漲

2019-07-16 12:10

六角股價漲逾8% 續創歷史新高

2019-07-16 12:06

聯合再生雙面太陽能模組出貨美國免稅 後市看好

2019-07-16 11:50

大立光股價維持向上趨勢 盤中漲逾2%

2019-07-16 10:22

郭台銘連八個月加碼買股、外資轉買 鴻海重回80元之上

2019-07-16 10:11

郭台銘連八月加碼鴻海股 總金額近30億

2019-07-16 01:11

韓流發威 中天生技漲停

2019-07-16 01:10

記憶體族群強勢領漲 半導體指數創波段高

2019-07-16 01:02

股后爭奪戰 三強競逐

2019-07-16 01:00

鮮活出擊 登食品股王

2019-07-16 00:59

美打虛擬幣 台挖礦股重傷

2019-07-16 00:49

指數單張功能 上線

2019-07-15 23:43

教師證券研習營 回響大

2019-07-15 23:43

公平待客評核 兆豐證獲獎

2019-07-15 23:43

國泰低波動ETF 更名股利精選30

2019-07-15 23:43

富邦金目標價 花旗上調

2019-07-15 23:43

嘉澤轉投資 嘉基申請上市

2019-07-15 23:43

5G概念股 盤面主打星

2019-07-15 23:43

就市論勢／IC設計、內需 搶鏡

2019-07-15 23:40

韓國瑜出線...藍綠概念股 鳴槍起跑

2019-07-15 23:29

上市ETF再增新標的指數 鎖定通訊與智能車

2019-07-15 21:41

外資上週賣超47.78億 面板雙虎賣最多

2019-07-15 19:19

櫃買中心債券ETF 再添2檔新兵

2019-07-15 18:55

櫃買中心債券ETF 16日再添二檔新兵

2019-07-15 18:54

清惠延遲輸入重大訊息 證交所罰5萬元

2019-07-15 18:47
看更多

熱門文章

群創要花1,546億餘元買回庫藏股？原來是計算公式惹禍

2019-07-15 15:20

貿易戰誰受惠？25檔回流概念股一次抓

2019-07-16 11:09

郭台銘6月再加碼買進鴻海550張 連8個月買進逾4萬張

2019-07-15 16:09

手搖杯背後股王 沒它華中水果飲品恐斷鏈

2019-07-16 11:36

全民權證／旺宏 瞄準長天期

2019-07-15 23:46

美打虛擬幣 台挖礦股重傷

2019-07-16 00:49

花旗調整三金控財測 國泰金目標價重返39元

2019-07-15 18:31

台積法說前 外資升目標價

2019-07-16 01:03

郭台銘連八月加碼鴻海股 總金額近30億

2019-07-16 01:11

5G概念股 盤面主打星

2019-07-15 23:43

韓流發威 中天生技漲停

2019-07-16 01:10

貿易戰轉單效益 半導體3尖兵歡呼

2019-07-15 14:21

日月光投控8月13日除息 發放股息108億元

2019-07-15 17:11

韓國瑜出線...藍綠概念股 鳴槍起跑

2019-07-15 23:29

群創資本額995億 卻花1546億買回庫藏股？計算公式惹的禍

2019-07-16 00:51

吳佩奇：神秘買盤進場 指數拉回而VIX卻未回升

2019-07-16 08:06

記憶體族群強勢領漲 半導體指數創波段高

2019-07-16 01:02

陸鋼傾銷終判 中鋼受益

2019-07-15 23:38

股后爭奪戰 三強競逐

2019-07-16 01:00

誠美材昆山奇美增資案 擬引進外部策略投資夥伴

2019-07-15 20:28

上市櫃公司若遭駭 資安專家：恐付4重代價

2019-07-15 15:55

宏達電VR樂園 北高玩開了

2019-07-15 23:36

新鉅科辦現增 台灣丘鈦入股

2019-07-15 23:35

匯頂控告神盾侵權 求償2.2億元

2019-07-15 23:34

富邦金目標價 花旗上調

2019-07-15 23:43

群創護盤 要買8萬張庫藏

2019-07-16 00:51

台灣之星 降價搶客

2019-07-15 23:37

瑞儀、華邦電 認購火

2019-07-15 23:46

上市ETF再增新標的指數 鎖定通訊與智能車

2019-07-15 21:41

東陽毛利率讚 外資升目標價至52元

2019-07-15 19:09

龍巖H1每股稅前EPS2.36元 Q3不動產收益貢獻、營運跳升

2019-07-15 18:52

櫃買中心債券ETF 16日再添二檔新兵

2019-07-15 18:54

仁寶、浩鑫 合攻智慧醫療

2019-07-15 23:34

台積、鴻海神救援台股漲52.08點 三大法人買超21.78億

2019-07-15 15:09

鮮活出擊 登食品股王

2019-07-16 00:59

六角兩品牌 插旗香港

2019-07-15 23:40

遠傳16日除息 走勢受關注

2019-07-15 23:37

臻鼎子公司鵬鼎列「深港通」清單 唯一PCB代表

2019-07-15 15:35

郭台銘黨內總統初選失利 投資人送暖8檔鴻家軍

2019-07-16 13:36

億光、艾笛森 搶攻車用市場

2019-07-15 23:37
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top