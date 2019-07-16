台積電法說會前 權證押寶買盤現蹤

2019-07-16 14:32 經濟日報 記者 經濟日報 記者 周克威 ╱即時報導



台股今（16）日在美股反彈、但亞股漲跌不一，加上市場觀望台積電（2330）法說會效應中，指數呈現狹幅震盪整理走勢，終場加權指數小漲9點，收10,886點；權證市場雖也呈觀望的格局，但押寶台積電的多空買盤陸續現蹤，整體量能維持近30億元的水準。

歐美央行紛紛釋出貨幣寬鬆訊號，道瓊指數創新高激勵，台股持續反彈，但面臨前波10,900點之上壓力區，加上台積電法說會前，外資近期操作未見積極，現貨、期貨小買小賣，指數需時間消化套牢籌碼，盤面上，雖台積電股價率先表態、今日以上漲1.5元作收，但未能激起市場整體追價買氣，盤面上，活蹦亂跳的中小型股仍是聚焦點。

權證市場方面，隨現貨市場狹幅走勢，權證市場人氣也跟著觀望，整體權證市場僅略增為29.85億元，占大盤比重為1.99%。

從市場多空角度觀察，今日整體市場認購權證成交金額為26.51億元，認售權證成交金額為3.33億元，認購權證成交金額占總成交金額88.83%；認購、認售比值為7.95倍，顯示市場投資人仍相對偏多。

而從市場前十大成交金額的認購、認售權證，與其所連結的標的來看，其中認購排名第一的是連結中光電（5371）的中光電元大94購01（704122），成交金額為1,099萬元；認售排名第一的是連結台積電的台積電永昌93售03（08613P），成交金額為361萬元。

其中值得注意的是，在國際股市漲跌互見的走勢中，隨權王台積電法說會周四即將登場，押寶買盤已見提前進場跡象，在十大熱門權證中，已有1檔連結台積電看多的認購權證，不過，在十大認售權證中，也有3檔進榜，市場多空勢力逐漸聚集中，將是盤面近期的焦點。