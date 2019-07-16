三王撐盤 台股小漲9點收10,886

2019-07-16 13:44 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉子菁 ╱即時報導



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美股收盤再創歷史新高，不過亞洲股市今（16）日表現漲跌互見，台股以低點開出後，在台股三王台積電（2330）、鴻海、大立光等帶動下，指數一度向上走高至10,899.84點，惟整數關卡壓力重，整體呈現狹幅震盪格局，終場以10,886.05點作收，小漲9.62點，成交量1,171.33億元。

美股開低震盪收高，由於中國第2季經濟成長降至27年來新低，加上昨日公布財報的花旗集團，獲利雖然優於預期，但股價卻表現疲弱，拖累美股指數盤中呈現狹幅弱勢震盪。所幸，尾盤傳出美中雙方將再次進行電話磋商，激勵三大指數由黑翻紅，收盤再創歷史新高，四大指數收盤全數上漲。

今日亞洲主要股市表現多漲跌互見，其中港股、韓股開高震盪走高，台股開低震盪走高，陸股開低震盪走低，日股開低走低，盤中走跌逾0.6%表現最為弱勢。

觀察今日台灣50成分股盤中表現，台股三王台積電、鴻海、大立光開高走高，分別走揚0.6%、2.4%及1.9%，成為今日撐盤要角，其餘如和碩走揚逾2%，國巨、光寶科、日月光投控也有逾1%的漲幅。

金融族群方面，包括富邦金、第一金、合庫金與兆豐金小幅走揚；傳產族群部分，和泰車走揚逾1%，亞泥、豐泰也呈現紅盤格局。

今日盤面上共計有42檔個股進行除權息交易，其中芮特-KY、瀚宇博、敦泰、和泰車等分別走揚8%、3%、2.6%、1%，展開亮眼填權息走勢。

其餘盤面焦點股部分，隨著進入第3季傳統消費性電子產品拉貨旺季，市場看好金氧半場效電晶體（MOSFET）需求明顯回溫，帶動相關概念股富鼎盤中走揚逾7%，尼克森漲幅逾5.5%，杰力、大中等漲幅也約3%。

網家受惠下半年邁入零售產業旺季，營收將逐季創新高，營運谷底已過，帶動今日股價走揚逾8%，創業家也有逾5%的漲勢等等。