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郭台銘黨內總統初選失利 投資人送暖8檔鴻家軍

2019-07-16 13:36經濟日報 記者蔡靜紋╱即時報導

鴻海（2317）創辦人郭台銘參選國民黨2020年總統候選人失利，股票投資人即時送...
鴻海（2317）創辦人郭台銘參選國民黨2020年總統候選人失利，股票投資人即時送暖。報系資料照片
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鴻海（2317）創辦人郭台銘參選國民黨2020年總統候選人失利，股票投資人即時送暖。台股今（16）日進入捲麻花行情，僅在平盤上下十餘點整理，漲跌不到0.1%，但鴻海集團表現相對強勢，集團內超過四分之三個股都在平盤以上，而鴻海、台揚、群創、臻鼎-KY、天鈺、乙盛、中揚光、康聯生醫等八檔更是漲幅超過2%，鴻海股價更是重新站上80元大關。

郭台銘因參選國民黨總統候選人而交棒鴻海經營棒子，但仍然持續加碼買進鴻海股票，6月再買550張，已連續八個月買進鴻海股票，合計買進達40,460張，買股金額約29.72億元；累計持股達133萬7,938張。

不只郭董自己買，外資法人更進場大買鴻海6,104張，市場解讀，郭台銘若重回產業界對鴻海投資人或產業界都是好消息。

回顧郭台銘自4月中旬宣布參選國民黨總統候選人初選，創下不少經典。當然股市法人圈高度關注，如前外資分析師楊應超力挺郭台銘參選，甚至有法人將「郭台銘」變成諧音「Goodtiming」，台股也出現「媽祖防線」的名詞，也就是將他宣布參選當天的台股集中市場加權指數收盤價10,997點畫為台股媽祖防線，而91.8元是鴻海的媽祖防線。

鴻海國民黨台股
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