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義大利抓新納粹：繳獲「空對空飛彈」與跨國軍火黑市

郭台銘落敗後戰不戰？原來內部鷹派大咖是他們

鵬鼎納入深港通 臻鼎母以子貴股價走揚

2019-07-16 13:09經濟日報 記者吳凱中╱即時報導

PCB龍頭臻鼎-KY（4958）中國大陸上市子公司鵬鼎可望獲得更多資本市場關注，首度入列香港交易所深港通」名單，是第一家進入榜內的台資PCB業者。市場看好臻鼎可望母以子貴，帶動今（16）日早盤勁揚逾4%，惟盤中漲幅收斂，但仍有近3%以上表現。

香港交易所公布最新「深港通」名單，鵬鼎首度進入名單內，也是第一家進入榜內的台資PCB業者。從鵬鼎在去年9月中旬在深圳上市，到現在僅僅9個月就打進深港通名單內。

目前在深交所上市股票家數總計2,170家，鵬鼎由於符合深港通條件，包含深證成份指數及深證中小創新指數的成分股。同時也因在上市期間半年內，在A股日均市值達人民幣60億元以上，因此入選「深港通」名單，目前鵬鼎深股通，持股數量為2,518,351股。

值得留意的是，由於鵬鼎陸股的身份，原先投資人僅限內地投資人及海外投資人（限符合資格者），但鵬鼎納入「深港通」後，除了原本的香港、海外投資人外，台灣投資人僅需開立複委託帳戶「限專業投資人」，無需至香港或深圳開戶。

臻鼎6月營收83.3億元，月增11.1%、年增3.5%，為今年單月新高。累計臻鼎第2季營收230.66億元，季增18.7%、年增11.4%。累計今年上半年營收424.9億元，年減2.1%，為歷史次高紀錄。

蘋果新iPhone即將於9月發表，本季開始對供應鏈啟動拉貨，身為PCB主要供應商的臻鼎可望受惠，本季營收將逐月上揚，第3季營運相較第2季將有顯著的成長。

展望下半年，臻鼎-KY董事長沈慶芳指出，雖然今年有政治因素，但第3季旺季沒有問題，高峰將落在10月還是11月仍待觀察，但下半年業績會比上半年好，今年營運只要穩定就好，全年業績力求維持去年水準。

深港通臻鼎香港交易所
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