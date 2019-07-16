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義大利抓新納粹：繳獲「空對空飛彈」與跨國軍火黑市

郭台銘落敗後戰不戰？原來內部鷹派大咖是他們

網家帶量大漲 電商類股同樂

2019-07-16 12:51經濟日報 記者蔡銘仁╱即時報導

網路家庭（8044）自今年7月初，獲得投信相挺，帶動近期股價表現升溫，今（16）日延續上漲力道，成交量放大至逾千張，推升股價盤中勁揚，一度衝上159.5元，逼近漲停，寫下波段高點，亦為去年11月以來首度站上150元。網家領軍，帶動創業家等電商類股喊漲，創業家午盤前也大漲逾5%。

網家今年首季已轉虧為盈，終結連六季虧損，日前公告第2季合併營收88.26億元，雖較上季衰退約4%，不過在行銷費用逐漸下降之際，可望持續維持獲利，網家董事長詹宏志已在股東會宣示「今年一定獲利」決心。

國泰證期經理蔡明翰表示，網家在C2C及購物面兩大業務營運明顯好轉，是刺激其股價近期加溫的重要因子。

蔡明翰指出，網家主要對手富邦媒日前降價搶市占的問題，已有所趨緩，不過購物網站市場競爭壓力大，短時間內戰火平息，會顯現效益，但未必會永遠消失；C2C部分，影響則較為長期，主因為網家在C2C的主要競爭對手蝦皮購物，長期耕耘台灣後，有慢慢將主戰場移轉到東南亞的趨勢，使得網家壓力趨；兩面向同時有利網家，帶動股價補漲。

此外，商店街去年下櫃後，即傳出可能至海外重新掛牌的消息，亦替網家營運增添話題。蔡明翰表示，商店街未來到海外掛牌，替網家營運增添想像空間，短線是加分，不過現階段變數仍多，未必直接反應在盤面上。

展望後市，可以留意投信是否繼續買超，若繼續買，也許代表其對商店街掛牌有一定的期待。

商店街去年12月完成現金增資10億元，由母公司網家投資，根據先前商店街透露的時程，未來至海外IPO的市場，包括日本、美國或香港，都是選項，預計最快2020年完成IPO。

網家為布局海外及日本市場，日前宣布商店街、支付連總經理蘇芸，轉往日本露天任職總經理。

網家
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