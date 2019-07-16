誠美材揪伴齊增資昆山奇美 盤中股價漲逾5%

2019-07-16 12:38 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



誠美材（4960）於今年3月，通過中國大陸孫公司昆山之奇美增資案，穩固昆山奇美實質控制權，如今計畫改變。誠美材昨晚間發布重大訊息表示，全數認購案因整體客觀環境因素改變，增資案有所修正，擬改引進外部策略投資夥伴，並修配合修訂章程，提升昆山奇美營運績效，增資案細節尚無具體結論。

誠美材增資案修正未定，不過，外界對其前景樂觀以對，帶動其今（16）日股價帶量大漲，盤中最高一度漲至10.25元，漲幅逾5%，相隔約兩個月，重新站上票面價，並一舉收復所有均線。

籌碼面部分，外資和自營商近期齊力挹注誠美材，截至昨天，外資連八買，自營商連六買，替其股價增添支撐。

昆山奇美為誠美材於中國的重要戰略基地，掌握京東方、三星等一線大廠訂單，備受矚目的2.5米幅寬新產線，預計今年第4季量產。

誠美材原定對昆山奇美增資案，將以不低於原持股比例認購約1.01億美元，若有其他股東放棄認購，公司全數認購，最高上限1.1億美元，增資案總金額約2.04億元，資金主要是用於昆山廠二號線的資本支出。

誠美材對昆山奇美持股49.5%，另一大股東為中國杭州錦江集團，誠美材日前參與增資，其中一個重要意義就是要確保對昆山奇美的掌控權，先前計畫為發行全球存託憑證（GDR）或現金增資等方式籌資。誠美材代理發言人盛海天強調，增資案修正細節尚在討論，但誠美材對昆山奇美經營績效，大家有目共睹，有新的策略夥伴加入，不影響經營團隊。

盛海天表示，目前已有幾個對象，會慎選策略夥伴，最高上限1.1億美元的部分，也預計會做修正。昆山奇美2.5米幅寬新產線量產在即，量產時程不受增資案修正影響，仍會按原訂計畫量產，昆山奇美新產線量產，也是這次引進策略夥伴重要原因，希望快速搶占市占率。

誠美材今年初爆發經營權之爭，一度遭銀行全面凍結借款額度，被迫聲請債務協商。

誠美材目前經營權底定，和銀行團的協商亦持續進行，資金壓力減少，營運逐步回到正軌，目標第四季恢復到去年第4季水準。