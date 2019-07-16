羅麗芬-KY下半年成長動能靠新品 佐登-KY衝加盟新品牌

2019-07-16 12:35 經濟日報 記者 經濟日報 記者 嚴雅芳 ╱即時報導



生技股中的醫美族群今年以來營運表現亮眼，展望下半年，羅麗芬-KY（6666）表示，新上市的「立體緊顏純液」及科學養生品牌，選擇部分省市的策略店進行階段性推廣，對上月營收貢獻占比雖不大，但預計下半年成為推廣主軸後，可創造新一波營運高峰。

佐登-KY（4190）則表示，下半年將在台持續推動產品代理加盟品牌「菈芳黛」，另在中國市場部份，第三家佐登微爾醫美中心已於本月在武漢開幕，預計年底前完成開設6家的目標。

羅麗芬-KY表示，每年固定針對經銷商及終端SPA美容會館院長舉辦三場創富盛會，以深化品牌與終端的合作關係，是年度重要的招商大會。

依往年經驗，每次舉辦業績皆大幅躍升，樂觀預期在下半年舉辦的兩場創富盛會，搭配新推出的產品以及科學養生品牌，可再帶動業績成長，下半年營運將可明顯優於上半年。

此外，羅麗芬-KY 6月底宣布與花蓮慈濟醫院合作，開發以幹細胞修復、抗衰老之保養品應用，達成「醫」、「美」相輔相成，未來可望為集團創造高獲利效益，並落實「醫美大健康」願景。

佐登-KY表示，今年以來新產品開賣表現不俗，白金密集煥白系列自3月底開賣至今，合併累計銷售量突破20,000盒，兩岸BA-5肌密抗皺原液持續熱賣，累計銷售衝破40,000支。

另，自2016年投入開發源自墨西哥品種的復活草，含有高效保濕因子，適合夏季使用，也瞄準醫美術前、術後的肌膚護理需求。新品已於6月下旬上市，對下半年業績貢獻可期。