親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

義大利抓新納粹：繳獲「空對空飛彈」與跨國軍火黑市

郭台銘落敗後戰不戰？原來內部鷹派大咖是他們

羅麗芬-KY下半年成長動能靠新品 佐登-KY衝加盟新品牌

2019-07-16 12:35經濟日報 記者嚴雅芳╱即時報導

生技股中的醫美族群今年以來營運表現亮眼，展望下半年，羅麗芬-KY（6666）表示，新上市的「立體緊顏純液」及科學養生品牌，選擇部分省市的策略店進行階段性推廣，對上月營收貢獻占比雖不大，但預計下半年成為推廣主軸後，可創造新一波營運高峰。

佐登-KY（4190）則表示，下半年將在台持續推動產品代理加盟品牌「菈芳黛」，另在中國市場部份，第三家佐登微爾醫美中心已於本月在武漢開幕，預計年底前完成開設6家的目標。

羅麗芬-KY表示，每年固定針對經銷商及終端SPA美容會館院長舉辦三場創富盛會，以深化品牌與終端的合作關係，是年度重要的招商大會。

依往年經驗，每次舉辦業績皆大幅躍升，樂觀預期在下半年舉辦的兩場創富盛會，搭配新推出的產品以及科學養生品牌，可再帶動業績成長，下半年營運將可明顯優於上半年。

此外，羅麗芬-KY 6月底宣布與花蓮慈濟醫院合作，開發以幹細胞修復、抗衰老之保養品應用，達成「醫」、「美」相輔相成，未來可望為集團創造高獲利效益，並落實「醫美大健康」願景。

佐登-KY表示，今年以來新產品開賣表現不俗，白金密集煥白系列自3月底開賣至今，合併累計銷售量突破20,000盒，兩岸BA-5肌密抗皺原液持續熱賣，累計銷售衝破40,000支。

另，自2016年投入開發源自墨西哥品種的復活草，含有高效保濕因子，適合夏季使用，也瞄準醫美術前、術後的肌膚護理需求。新品已於6月下旬上市，對下半年業績貢獻可期。

醫美佐登養生
教改多年為何沒效？直接到 U 值媒告訴我們！

相關新聞

貿易戰誰受惠？25檔回流概念股一次抓

2019-07-16 11:09

外資持股達近一年高點 零壹早盤股價走高

2019-07-16 09:51

鵬鼎納入深港通 臻鼎母以子貴股價走揚

2019-07-16 13:09

網家帶量大漲 電商類股同樂

2019-07-16 12:51

誠美材揪伴齊增資昆山奇美 盤中股價漲逾5%

2019-07-16 12:38

富邦證券兩指數投資證券ETN 銷售規模市占率突破五成

2019-07-16 12:15

BDI飆漲 裕民、中航、新興受惠

2019-07-16 12:12

富鼎、尼克森領軍 MOSFET族群強漲

2019-07-16 12:10

六角股價漲逾8% 續創歷史新高

2019-07-16 12:06

聯合再生雙面太陽能模組出貨美國免稅 後市看好

2019-07-16 11:50

大立光股價維持向上趨勢 盤中漲逾2%

2019-07-16 10:22

郭台銘連八個月加碼買股、外資轉買 鴻海重回80元之上

2019-07-16 10:11

郭台銘連八月加碼鴻海股 總金額近30億

2019-07-16 01:11

韓流發威 中天生技漲停

2019-07-16 01:10

記憶體族群強勢領漲 半導體指數創波段高

2019-07-16 01:02

股后爭奪戰 三強競逐

2019-07-16 01:00

鮮活出擊 登食品股王

2019-07-16 00:59

美打虛擬幣 台挖礦股重傷

2019-07-16 00:49

指數單張功能 上線

2019-07-15 23:43

教師證券研習營 回響大

2019-07-15 23:43

公平待客評核 兆豐證獲獎

2019-07-15 23:43

國泰低波動ETF 更名股利精選30

2019-07-15 23:43

富邦金目標價 花旗上調

2019-07-15 23:43

嘉澤轉投資 嘉基申請上市

2019-07-15 23:43

5G概念股 盤面主打星

2019-07-15 23:43

就市論勢／IC設計、內需 搶鏡

2019-07-15 23:40

韓國瑜出線...藍綠概念股 鳴槍起跑

2019-07-15 23:29

上市ETF再增新標的指數 鎖定通訊與智能車

2019-07-15 21:41

外資上週賣超47.78億 面板雙虎賣最多

2019-07-15 19:19

櫃買中心債券ETF 再添2檔新兵

2019-07-15 18:55

櫃買中心債券ETF 16日再添二檔新兵

2019-07-15 18:54

清惠延遲輸入重大訊息 證交所罰5萬元

2019-07-15 18:47

花旗調整三金控財測 國泰金目標價重返39元

2019-07-15 18:31

新台幣升2.9分 收31.052元

2019-07-15 17:08

上市櫃公司若遭駭 資安專家：恐付4重代價

2019-07-15 15:55

台積、鴻海神救援台股漲52.08點 三大法人買超21.78億

2019-07-15 15:09

資金映收益 台股登高有路

2019-07-15 14:10

台股先蹲後跳 強拉逾百點收漲52點

2019-07-15 14:10

初選勝出 韓流股也勝出

2019-07-15 14:10
看更多

熱門文章

群創要花1,546億餘元買回庫藏股？原來是計算公式惹禍

2019-07-15 15:20

郭台銘6月再加碼買進鴻海550張 連8個月買進逾4萬張

2019-07-15 16:09

貿易戰誰受惠？25檔回流概念股一次抓

2019-07-16 11:09

全民權證／旺宏 瞄準長天期

2019-07-15 23:46

手搖杯背後股王 沒它華中水果飲品恐斷鏈

2019-07-16 11:36

美打虛擬幣 台挖礦股重傷

2019-07-16 00:49

花旗調整三金控財測 國泰金目標價重返39元

2019-07-15 18:31

郭台銘連八月加碼鴻海股 總金額近30億

2019-07-16 01:11

台積法說前 外資升目標價

2019-07-16 01:03

群創擬買回8萬張庫藏股 每股5.08~11元

2019-07-15 14:30

5G概念股 盤面主打星

2019-07-15 23:43

韓流發威 中天生技漲停

2019-07-16 01:10

貿易戰轉單效益 半導體3尖兵歡呼

2019-07-15 14:21

日月光投控8月13日除息 發放股息108億元

2019-07-15 17:11

韓國瑜出線...藍綠概念股 鳴槍起跑

2019-07-15 23:29

群創資本額995億 卻花1546億買回庫藏股？計算公式惹的禍

2019-07-16 00:51

記憶體族群強勢領漲 半導體指數創波段高

2019-07-16 01:02

吳佩奇：神秘買盤進場 指數拉回而VIX卻未回升

2019-07-16 08:06

除息 仁寶硬 技嘉軟

2019-07-15 14:10

陸鋼傾銷終判 中鋼受益

2019-07-15 23:38

台股先蹲後跳 強拉逾百點收漲52點

2019-07-15 14:10

股后爭奪戰 三強競逐

2019-07-16 01:00

誠美材昆山奇美增資案 擬引進外部策略投資夥伴

2019-07-15 20:28

面板2虎貼息 市值大縮水

2019-07-15 14:10

上市櫃公司若遭駭 資安專家：恐付4重代價

2019-07-15 15:55

宏達電VR樂園 北高玩開了

2019-07-15 23:36

新鉅科辦現增 台灣丘鈦入股

2019-07-15 23:35

售桃園廠? 定穎股價跳

2019-07-15 14:10

富邦金目標價 花旗上調

2019-07-15 23:43

匯頂控告神盾侵權 求償2.2億元

2019-07-15 23:34

上市ETF再增新標的指數 鎖定通訊與智能車

2019-07-15 21:41

東陽毛利率讚 外資升目標價至52元

2019-07-15 19:09

群創護盤 要買8萬張庫藏

2019-07-16 00:51

台灣之星 降價搶客

2019-07-15 23:37

龍巖H1每股稅前EPS2.36元 Q3不動產收益貢獻、營運跳升

2019-07-15 18:52

瑞儀、華邦電 認購火

2019-07-15 23:46

開低走高 台股上漲52.08點收10,876

2019-07-15 13:46

台積、鴻海神救援台股漲52.08點 三大法人買超21.78億

2019-07-15 15:09

櫃買中心債券ETF 16日再添二檔新兵

2019-07-15 18:54

仁寶、浩鑫 合攻智慧醫療

2019-07-15 23:34
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top