富邦證券兩指數投資證券ETN 銷售規模市占率突破五成

2019-07-16 12:15 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ╱即時報導



富邦證券兩檔指數投資證券「特選大蘋果報酬指數」ETN（020000）及「存股雙十等權重報酬指數」ETN（020001），於4月30日分別於證交所及櫃買中心掛牌，自6月下旬起，兩檔富邦ETN商品頻創單日成交量及流通在外張數新高，近期兩檔富邦指數投資證券ETN市占率規模多日突破五成，7月15日統計富邦特選大蘋果報酬指數ETN規模達到26.33%，富邦存股雙十等權重報酬指數ETN規模亦占24.6%。

富邦「特選大蘋果報酬指數」ETN由十檔具代表性的台灣上市蘋概股標的組成，組成股包括大立光、台達電、台積電、日月光控股、可成、鴻海、廣達、國巨、和碩及光寶科等標的。

富邦「存股雙十等權重報酬指數」ETN由具有穩健與成長雙重優勢的20檔組成股所組成，包括統一、台塑、南亞、台化、光寶科、仁寶、國巨、台積電、廣達、南亞科、友達、可成、元大金、兆豐金、中信金、統一超、大立光、遠傳、中租及寶成，兩檔富邦ETN皆採取低訂價策略，提供市場投資人進行多元策略性投資配置選擇。

富邦證券表示，指數投資證券ETN表現直接連結所對應的報酬指數，無追蹤誤差且配息直接滾入指數再投資的特性，投資報酬一目了然且具節稅效益，投資人只要以現有證券帳戶加簽風險預告書後即可直接在次級市場上買賣。