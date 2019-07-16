BDI飆漲 裕民、中航、新興受惠

2019-07-16 12:12 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑惠 ╱即時報導



代表散裝船景氣榮枯的BDI（波羅的海運價指數）近一周漲勢驚人，15日收盤時指數來到1928點，寫下近五年半以來的新高。BDI指數漲勢銳不可當，近一個月漲幅77%、近三個月漲幅161%。國內經營散裝船的業者包括裕民（2606）、中航、新興、台航、四維航、慧洋-KY及正德等業者，業績都將受惠。

散裝船這波受惠於鐵礦石需求強勁，海岬型船舶供不應求，拉動所有船型運價一起漲，這一波漲勢最明顯的為BCI（海岬型散裝船運指數）近一周漲幅為14%，近一個月漲幅達106%，近三個月漲幅更驚人達到736%，反彈的速度之快，也火速拉台現貨價格，目前市場上海岬型的現貨船舶日租金全面站上2萬美元，國內受惠最明顯的裕民、中航 及新興。

法人分析，2019年初Vale水壩發生崩塌意外，導致今年3月以來巴西鐵礦出口量的劇減，之前因為礦場發生意外，所以無法正常供貨，使得年初以來BDI指數一度大跌，然而，隨著礦廠開始恢復正常供貨，鐵礦石需求強勁，最大型的海岬型船舶供不應求，運價指數一路飆升，推動BDI指數飆漲。

隨著礦廠產能恢復，運價表現出色。以中、長期來看，中國對穀物的需求不會因為貿易戰而消失，需求會重回成長水準；看好中國透過財政擴張和貨幣政策，加強基礎建設的投資，以維持經濟成長的目標，對於原物料的需求依舊看俏，散裝船的市況就不會太差。

至於船舶供給方面，全球環保法規陸續生效，包括壓艙水系統以及低硫油使用，明年都將會趨嚴格，這對15歲以上的舊船舶來說，是一大考驗，老船舶的經營條件將越來越艱困，推估有助於老舊船舶將被迫加速淘汰，接下來兩年預估拆船的年齡會有明顯的下降，這對運費市場的再平衡是重要影響因素。