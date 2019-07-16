六角股價漲逾8% 續創歷史新高

2019-07-16 12:06 經濟日報 記者 經濟日報 記者 嚴雅芳 ╱即時報導



六角（2732）子公司王座國際與香港 Café Deco Group 餐飲集團（其士泛亞控股）簽約，旗下雙牛品牌牛肉麵「段純貞」及日本第一炸牛「京都勝牛」插旗香港餐飲市場。受到利多消息激勵，六角今（16）日股價持續衝高，盤中來到180元，漲幅逾8%，今年不僅已完成填息，且股價持續創出歷史新高，是今年以來股價表現最亮眼的觀光股之一。

六角今年以來利多頻傳，包括菲律賓開出第一百店，並吸引菲國第一夫人加盟，另公司也積極朝品牌平台中心邁進，一口氣推動兩個餐飲品牌到香港插旗，包括與京都勝牛日本總部，提供再授權的新合作模式，透過王座國際，「段純貞」與「京都勝牛」皆將在10月於香港開出首店。

根據市場調查機構 Frost & Sullivan 指出，香港的餐飲市場規模預估在 2022 年達到 1,127 億港幣規模，六角可望借助Cafe Deco Group在香港的經營開發能力快速發展連鎖。

六角近年來在品牌拓展上表現積極，除了自營品牌授權，代理國際品牌來台外，2017年收購「春上布丁蛋糕」取得品牌經營權，同年，策略投資中國杭州瑞里餐飲，全力拓展中國大陸手搖飲料市場；而去年引進京都口碑品牌「勝牛」。

另，Chatime日出茶太成為在巴黎羅浮宮開店的首個亞洲品牌，同時進軍墨西哥、模里西斯，正式跨足六大洲。

法人表示，今年是六角多角化經營開花結果的一年，營收動能強勁。展望下半年，第3季為手搖茶飲最旺的一季，有機會持續挑戰單月營收新高，此外，瞄準2020東京奧運的觀光人潮，預估年底在日本市場可望突破35店，有望成為日本第一手搖飲品牌，加上印尼300店的里程碑，推升「Chatime日出茶太」全年全球總店數逾千家。