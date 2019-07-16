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聯合再生雙面太陽能模組出貨美國免稅 後市看好

2019-07-16 11:50經濟日報 記者張瑞益╱即時報導

太陽能廠聯合再生（3576）近日表示，該公司研發的雙面太陽能模組，近期因美國豁免雙面發電太陽能模組關稅，雙面太陽能模組出貨到美國將不再需要支付25%的關稅費用，有利該公司未來該項產品輸美，且在台灣出貨也看好，預料雙面太陽能模組將成為該公司主力商品之一。

聯合再生表示，近期美國豁免雙面發電太陽能模組關稅，雙面太陽能模組出貨到美國將不再需要支付25%的關稅費用。由於聯合再生對雙面太陽能模組產品的研發已有多年的投入，也獲得多項專利，同時台灣最大單一電站-彰濱太陽光電100MW也是採用聯合再生的雙面太陽能模組，聯合再生強調，目前在台灣，該公司是唯一可以提供此類產品的廠商，預期此產品將為聯合再生模組品牌主力商品之一。

此外，在太陽能下游系統方面，該公司指出，整個集團已完成併聯電站項目達569MW，規劃進行中的電站項目（pipeline）約1GW。

聯合再生做為台灣在全球太陽能系統佈局最完整、規模最大的太陽能系統開發建置公司，將持續專注大型電站開發，發揮大公司優勢，在PD（案場開發）、設計與工程、維運、財務與融資、人脈網絡與銷售及全球人才匯集的優勢下成為少數能提供全面性服務的國際化能源公司。

聯合再生自去年10月合併以來積極執行轉型策略，以經營自有模組品牌、擴大下游系統的開發與建置為主要業務。今年上半年合併營收破100億元，較去年同期呈現跳躍式成長，第1季下游系統相關營收成長231%，模組銷售量成長78%，毛損相對去年同期減少55%，淨損率減少10%，公司於策略轉型及調整公司體質已顯現出初步成績。

太陽能關稅營收
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