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郭台銘輸了初選 幕僚透露：曾馨瑩笑得燦爛像朵花

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郭台銘連八個月加碼買股、外資轉買 鴻海重回80元之上

2019-07-16 10:11經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

鴻海（2317）創辦人郭台銘在國民黨總統初選中失利，但外界仍高度關注他的下一步，但即使在繁忙的競選活動中，他仍然持續買進鴻海股票，6月再加碼買進550張，外資昨日也轉為買超6,104張，激勵今（16）日股價開高走高，突破季線及80元關卡，早盤一度衝達80.3元，盤中漲幅2.68%。

郭台銘因為參選國民黨總統初選，在今年6月21日股東會後宣布交棒董事長一職，全力衝刺選舉，但是，即使不再擔任鴻海董事長，根據證交所公開資訊觀測站統計資料顯示，郭台銘6月仍持續加碼買進鴻海股票。

證交所最新公告資料顯示，郭台銘6月買進鴻海550張，合計持股增達133萬7,938張，個人持股比約9.65%，已是自去年11月以來連續八個月買進鴻海股票；以6月均價75.14元計算，6月買股金額約4,132.7萬元，合計八個月以來買股金額約29.72億元。

鴻海6月營收3,965.37億元，月增3.2%，年增1.7%；第2季營收1.16兆元，季增10.1%，年增7.4%；累計上半年營收2.22兆元，年增5.1%；第2季及上半年營收，雙雙創下歷年同期新高。

鴻海今日股價以78.4元紅盤開出，一度衝達80.3元，站上80元關卡，且突破季線反壓，盤中漲幅2.68%。

鴻海營收
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