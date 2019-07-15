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清惠延遲輸入重大訊息 證交所罰5萬元

2019-07-15 18:47經濟日報 記者趙于萱╱即時報導

清惠光電股份有限公司傳出積欠上百名員工薪資，清惠光電員工自組自救會，今年初曾到新...
清惠光電股份有限公司傳出積欠上百名員工薪資，清惠光電員工自組自救會，今年初曾到新竹縣議會陳情抗議。聯合報系資料照／記者陳斯穎攝影
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證交所表示，清惠（5259）日前公告因存款不足而遭到退票，公司雖按規定上傳資訊，但發布時間延遲，故依法處以5萬元違約金，並函知清惠確實辦理。

證交所指出，清惠7月10日曾公告發生存款不足之退票情事乙案，經查符合證交所「對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第4條第1項第1款，但公司延遲輸入公開資訊觀測站重大訊息畫面，違反前述處理程序規定，故處以清惠新台幣5萬元違約金。

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