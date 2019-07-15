親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

李佳芬農舍違建 主建物還沒丈量、大門與圍牆先拆了

花旗調整三金控財測 國泰金目標價重返39元

2019-07-15 18:31經濟日報 記者趙于萱╱即時報導

台股示意圖。報系資料照
台股示意圖。報系資料照
分享
花旗環球證券最新報告調整國泰金（2882）、富邦金、中信金三家金控獲利預測，其中，國泰金先前一度被花旗喊到39元，之後略升至40.4元，但此次因財測調整，又下調為39.3元，富邦金、中信金則各調升和調降為41.5元及20.6元。

花旗這次目標價異動都不大，對上述三家金控的評等重申「賣出」、「賣出」及「中立」，並首次給出國泰金和富邦金2022年的財務預測。

花旗三篇報告言簡意賅，針對國泰金財測的調整說明，表示主要考量今年來該金控投資收益優於預期，匯率風險也控制良好，因此優先上調2019-2020年每股純益（EPS）預測5-7%，但對2021年潛在的海外收益下滑有疑慮，因此下調該年EPS預測3%，並基於更長期的財測涵蓋到2022年狀況，略為下調近年股東權益報酬率（ROE）的預估。

花旗最新對國泰金今、明、後年的EPS預測，分別為3.84元、4.06元及4.05元。目標價綜合上述評估後，略降至39.3元。

富邦金獲花旗上調今年EPS預測9%，反映優於預期而且強勁的投資收益，但更長期獲利也考量海外投資收益可能減少，進行向下調整。目前花旗預測富邦金在今、明、後年的EPS，為4.13元、4.4元及4.65元；目標價略由40.2元升至41.5元。

至於中信金因壽險表現改善，抵銷銀行業務走弱，花旗調高中信金2019-2021年EPS預測0-2%，另外考量未來中信金ROE表現可能下滑，將其股價淨值比（P／B）從1.3倍下調到1.2倍；目標價換算應由21.6元，降至20.6元。

國泰金富邦金
教改多年為何沒效？直接到 U 值媒告訴我們！

相關新聞

櫃買中心債券ETF 再添2檔新兵

2019-07-15 18:55

清惠延遲輸入重大訊息 證交所罰5萬元

2019-07-15 18:47

新台幣升2.9分 收31.052元

2019-07-15 17:08

上市櫃公司若遭駭 資安專家：恐付4重代價

2019-07-15 15:55

台積、鴻海神救援台股漲52.08點 三大法人買超21.78億

2019-07-15 15:09

資金映收益 台股登高有路

2019-07-15 14:10

台股先蹲後跳 強拉逾百點收漲52點

2019-07-15 14:10

初選勝出 韓流股也勝出

2019-07-15 14:10

初選韓壓郭 鴻海紅 鴻家軍淡定

2019-07-15 14:10

開低走高 台股上漲52.08點收10,876

2019-07-15 13:46

鴻海股價翻紅 這幾檔鴻家軍也上漲

2019-07-15 12:21

國民黨總統初選韓國瑜勝出 概念股聲勢起多檔亮燈

2019-07-15 11:30

台股一度測試月線支撐 台積電力抗賣壓

2019-07-15 11:24

台積電法說會周四登場 聚焦急單、日韓貿易戰影響

2019-07-15 11:04

郭台銘國民黨總統初選民調第二 鴻家軍臉綠

2019-07-15 10:51

韓國瑜勝出、郭台銘動向引關注 鴻海股價失守月線

2019-07-15 10:46

韓國瑜初選勝出！概念股表態 華園漲停領軍、欣巴巴國賓跟漲

2019-07-15 10:32

國民黨初選今公布 韓國瑜概念股多檔亮燈漲停

2019-07-15 10:05

關注本周法說會展望 台股開盤跌4.43點

2019-07-15 09:23

台積18日法說 外資六問

2019-07-14 23:34

台股三多 震盪盤堅

2019-07-14 23:30

台籍分析師在陸被捕 證期局透過窗口了解

2019-07-14 23:29

台積法說 將演旺季行情

2019-07-14 23:17

生技展概念股 題材熱炒

2019-07-14 22:49

生技展概念股／慧智、麗豐 營運向上

2019-07-14 22:49

生技展概念股／佳世達、宏碁 後市俏

2019-07-14 22:49

生技展概念股／緯創、訊聯 買盤進駐

2019-07-14 22:49

生技展概念股／仁寶、廣達 動能增溫

2019-07-14 22:49

就市論勢／聲學、蘋概族群 聚焦

2019-07-14 22:15

蔡明彥專欄／5G供應鏈…長線保護短線標的

2019-07-14 22:11

獲利強勁股 法人加持

2019-07-14 21:44

一周盤前解析／AI、記憶體族群 聚焦

2019-07-14 21:44

台塑目標價 滙豐喊120元

2019-07-14 21:44

半導體績優股 唱旺

2019-07-14 21:44

迎接生技月 類股人氣增溫

2019-07-14 21:18

美股創新高 資金寬鬆台股法說行情具支撐

2019-07-14 15:47

國際變數影響買股意願 強勢股啟示錄

2019-07-12 10:26

就市論勢／高股息商品可留意

2019-07-11 23:39

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(下)

2018-07-16 15:33
看更多

熱門文章

鴻海股價翻紅 這幾檔鴻家軍也上漲

2019-07-15 12:21

國民黨初選今公布 韓國瑜概念股多檔亮燈漲停

2019-07-15 10:05

郭台銘國民黨總統初選民調第二 鴻家軍臉綠

2019-07-15 10:51

獲利強勁股 法人加持

2019-07-14 21:44

生技展概念股 題材熱炒

2019-07-14 22:49

國民黨總統初選韓國瑜勝出 概念股聲勢起多檔亮燈

2019-07-15 11:30

國民黨初選民調今公佈 鴻海股價開低

2019-07-15 09:11

旺宏、華邦電 認購俏

2019-07-14 22:26

群創要花1,546億餘元買回庫藏股？原來是計算公式惹禍

2019-07-15 15:20

和碩旗下金雞 晶碩將上市

2019-07-14 22:12

台塑目標價 滙豐喊120元

2019-07-14 21:44

國民黨初選今公布 韓流概念股蠢動

2019-07-15 09:21

郭台銘6月再加碼買進鴻海550張 連8個月買進逾4萬張

2019-07-15 16:09

台積法說 將演旺季行情

2019-07-14 23:17

群創擬買回8萬張庫藏股 每股5.08~11元

2019-07-15 14:30

韓國瑜勝出、郭台銘動向引關注 鴻海股價失守月線

2019-07-15 10:46

迎接生技月 類股人氣增溫

2019-07-14 21:18

和碩印尼新廠 專攻網通

2019-07-14 22:12

國民黨初選今公布 朱立倫概念股也被邊緣化

2019-07-15 09:24

台股三多 震盪盤堅

2019-07-14 23:30

台積18日法說 外資六問

2019-07-14 23:34

生技展概念股／仁寶、廣達 動能增溫

2019-07-14 22:49

半導體績優股 唱旺

2019-07-14 21:44

生技展概念股／緯創、訊聯 買盤進駐

2019-07-14 22:49

鋼價勁揚 燁輝、盛餘樂

2019-07-14 22:18

興櫃十強 亞泰最勇猛

2019-07-14 22:23

生技展概念股／佳世達、宏碁 後市俏

2019-07-14 22:49

奇偶毛利率 估連三升

2019-07-14 22:14

力成、矽創 四檔可布局

2019-07-14 22:27

廣隆 擬暫緩越南擴廠

2019-07-14 22:13

韓國瑜初選勝出！概念股表態 華園漲停領軍、欣巴巴國賓跟漲

2019-07-15 10:32

開低走高 台股上漲52.08點收10,876

2019-07-15 13:46

期貨商論壇／南亞科期 分批買

2019-07-14 22:20

股后換人坐 矽力擠下信驊登寶座

2019-07-15 11:59

外界保守看面板景氣 雙虎續貼息

2019-07-15 11:53

台股先蹲後跳 強拉逾百點收漲52點

2019-07-15 14:10

除息 仁寶硬 技嘉軟

2019-07-15 14:10

台積電法說會周四登場 聚焦急單、日韓貿易戰影響

2019-07-15 11:04

台積、鴻海神救援台股漲52.08點 三大法人買超21.78億

2019-07-15 15:09

車廠突圍 開發新市場

2019-07-14 22:18
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top