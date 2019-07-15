花旗調整三金控財測 國泰金目標價重返39元

2019-07-15 18:31 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ╱即時報導



台股示意圖。報系資料照 分享 facebook 花旗環球證券最新報告調整國泰金（2882）、富邦金、中信金三家金控獲利預測，其中，國泰金先前一度被花旗喊到39元，之後略升至40.4元，但此次因財測調整，又下調為39.3元，富邦金、中信金則各調升和調降為41.5元及20.6元。

花旗這次目標價異動都不大，對上述三家金控的評等重申「賣出」、「賣出」及「中立」，並首次給出國泰金和富邦金2022年的財務預測。

花旗三篇報告言簡意賅，針對國泰金財測的調整說明，表示主要考量今年來該金控投資收益優於預期，匯率風險也控制良好，因此優先上調2019-2020年每股純益（EPS）預測5-7%，但對2021年潛在的海外收益下滑有疑慮，因此下調該年EPS預測3%，並基於更長期的財測涵蓋到2022年狀況，略為下調近年股東權益報酬率（ROE）的預估。

花旗最新對國泰金今、明、後年的EPS預測，分別為3.84元、4.06元及4.05元。目標價綜合上述評估後，略降至39.3元。

富邦金獲花旗上調今年EPS預測9%，反映優於預期而且強勁的投資收益，但更長期獲利也考量海外投資收益可能減少，進行向下調整。目前花旗預測富邦金在今、明、後年的EPS，為4.13元、4.4元及4.65元；目標價略由40.2元升至41.5元。

至於中信金因壽險表現改善，抵銷銀行業務走弱，花旗調高中信金2019-2021年EPS預測0-2%，另外考量未來中信金ROE表現可能下滑，將其股價淨值比（P／B）從1.3倍下調到1.2倍；目標價換算應由21.6元，降至20.6元。