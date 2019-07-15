親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

誰說勞退基金會破產 這筆錢一定領得到

藍公布政黨對比民調：韓國瑜47.7％狂勝蔡英文、柯文哲

元大投信申請 未來通訊、智能車指數資格認可

2019-07-15 17:19經濟日報 記者趙于萱╱即時報導

證交所表示，元大投信今（15）日遞件申請「ICE FactSet全球未來通訊指數」及「ICE FactSet全球智能車指數」資格認可，為投信公司今年來第5件申請案，也是第五檔與第六檔ETF標的指數申請資格認可。

證交所指出，根據申請資料，「ICE FactSet全球未來通訊指數」和「ICE FactSet全球智能車指數」均由ICE（洲際交易所）編製及維護，指數採調整後的市值加權計算，從已開發市場與新興市場國家掛牌的普通股、ADR、GDR及REITs等為選股範圍，其中，「ICE FactSet全球未來通訊指數」篩選符合滿足未來通訊供應鏈及未來通訊相關業務營收來源比重占總營收50%以上之企業，成分證券有50檔。

「ICE FactSet全球智能車指數」則篩選符合滿足智能車供應鏈，而且為智能車相關業務營收來源比重占總營收50%以上的企業，目前成分證券有36檔。該指數涵蓋全球在未來通訊產業主題及智能車產業主題中的龍頭企業，是全球具代表性的未來通訊指數及智能車指數。

證交所表示，目前上市ETF總計119檔，隨著未來更多元化的指數商品掛牌，投資人選擇更多。

營收證交所元大投信
教改多年為何沒效？直接到 U 值媒告訴我們！

相關新聞

上市櫃公司若遭駭 資安專家：恐付4重代價

2019-07-15 15:55

台積、鴻海神救援台股漲52.08點 三大法人買超21.78億

2019-07-15 15:09

資金映收益 台股登高有路

2019-07-15 14:10

台股先蹲後跳 強拉逾百點收漲52點

2019-07-15 14:10

初選勝出 韓流股也勝出

2019-07-15 14:10

初選韓壓郭 鴻海紅 鴻家軍淡定

2019-07-15 14:10

開低走高 台股上漲52.08點收10,876

2019-07-15 13:46

鴻海股價翻紅 這幾檔鴻家軍也上漲

2019-07-15 12:21

國民黨總統初選韓國瑜勝出 概念股聲勢起多檔亮燈

2019-07-15 11:30

台股一度測試月線支撐 台積電力抗賣壓

2019-07-15 11:24

台積電法說會周四登場 聚焦急單、日韓貿易戰影響

2019-07-15 11:04

郭台銘國民黨總統初選民調第二 鴻家軍臉綠

2019-07-15 10:51

韓國瑜勝出、郭台銘動向引關注 鴻海股價失守月線

2019-07-15 10:46

韓國瑜初選勝出！概念股表態 華園漲停領軍、欣巴巴國賓跟漲

2019-07-15 10:32

國民黨初選今公布 韓國瑜概念股多檔亮燈漲停

2019-07-15 10:05

關注本周法說會展望 台股開盤跌4.43點

2019-07-15 09:23

台積18日法說 外資六問

2019-07-14 23:34

台股三多 震盪盤堅

2019-07-14 23:30

台籍分析師在陸被捕 證期局透過窗口了解

2019-07-14 23:29

台積法說 將演旺季行情

2019-07-14 23:17

生技展概念股 題材熱炒

2019-07-14 22:49

生技展概念股／慧智、麗豐 營運向上

2019-07-14 22:49

生技展概念股／佳世達、宏碁 後市俏

2019-07-14 22:49

生技展概念股／緯創、訊聯 買盤進駐

2019-07-14 22:49

生技展概念股／仁寶、廣達 動能增溫

2019-07-14 22:49

就市論勢／聲學、蘋概族群 聚焦

2019-07-14 22:15

蔡明彥專欄／5G供應鏈…長線保護短線標的

2019-07-14 22:11

獲利強勁股 法人加持

2019-07-14 21:44

一周盤前解析／AI、記憶體族群 聚焦

2019-07-14 21:44

台塑目標價 滙豐喊120元

2019-07-14 21:44

半導體績優股 唱旺

2019-07-14 21:44

迎接生技月 類股人氣增溫

2019-07-14 21:18

美股創新高 資金寬鬆台股法說行情具支撐

2019-07-14 15:47

台積電法說怎麼說 台股本周跟著走

2019-07-14 12:48

產業焦點／轉單 出口 原物料 台股悄悄暖場

2019-07-14 12:33

國際變數影響買股意願 強勢股啟示錄

2019-07-12 10:26

就市論勢／高股息商品可留意

2019-07-11 23:39

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(下)

2018-07-16 15:33

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(上)

2018-07-16 12:48
看更多

熱門文章

國民黨初選今公布 韓國瑜概念股多檔亮燈漲停

2019-07-15 10:05

郭台銘國民黨總統初選民調第二 鴻家軍臉綠

2019-07-15 10:51

鴻海股價翻紅 這幾檔鴻家軍也上漲

2019-07-15 12:21

獲利強勁股 法人加持

2019-07-14 21:44

生技展概念股 題材熱炒

2019-07-14 22:49

國民黨總統初選韓國瑜勝出 概念股聲勢起多檔亮燈

2019-07-15 11:30

國民黨初選民調今公佈 鴻海股價開低

2019-07-15 09:11

旺宏、華邦電 認購俏

2019-07-14 22:26

和碩旗下金雞 晶碩將上市

2019-07-14 22:12

台塑目標價 滙豐喊120元

2019-07-14 21:44

國民黨初選今公布 韓流概念股蠢動

2019-07-15 09:21

台積法說 將演旺季行情

2019-07-14 23:17

群創擬買回8萬張庫藏股 每股5.08~11元

2019-07-15 14:30

韓國瑜勝出、郭台銘動向引關注 鴻海股價失守月線

2019-07-15 10:46

迎接生技月 類股人氣增溫

2019-07-14 21:18

群創要花1,546億餘元買回庫藏股？原來是計算公式惹禍

2019-07-15 15:20

國民黨初選今公布 朱立倫概念股也被邊緣化

2019-07-15 09:24

和碩印尼新廠 專攻網通

2019-07-14 22:12

郭台銘6月再加碼買進鴻海550張 連8個月買進逾4萬張

2019-07-15 16:09

台股三多 震盪盤堅

2019-07-14 23:30

台積18日法說 外資六問

2019-07-14 23:34

生技展概念股／仁寶、廣達 動能增溫

2019-07-14 22:49

半導體績優股 唱旺

2019-07-14 21:44

生技展概念股／緯創、訊聯 買盤進駐

2019-07-14 22:49

鋼價勁揚 燁輝、盛餘樂

2019-07-14 22:18

興櫃十強 亞泰最勇猛

2019-07-14 22:23

生技展概念股／佳世達、宏碁 後市俏

2019-07-14 22:49

奇偶毛利率 估連三升

2019-07-14 22:14

力成、矽創 四檔可布局

2019-07-14 22:27

韓國瑜初選勝出！概念股表態 華園漲停領軍、欣巴巴國賓跟漲

2019-07-15 10:32

廣隆 擬暫緩越南擴廠

2019-07-14 22:13

開低走高 台股上漲52.08點收10,876

2019-07-15 13:46

股后換人坐 矽力擠下信驊登寶座

2019-07-15 11:59

期貨商論壇／南亞科期 分批買

2019-07-14 22:20

市場預期Fed月底鐵定降息 學者：聯準會兩難

2019-07-14 18:18

外界保守看面板景氣 雙虎續貼息

2019-07-15 11:53

台積電法說會周四登場 聚焦急單、日韓貿易戰影響

2019-07-15 11:04

車廠突圍 開發新市場

2019-07-14 22:18

鎳價揚 不銹鋼廠利多

2019-07-14 22:21

橘子 搶區塊鏈商機

2019-07-14 22:13
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top