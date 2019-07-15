元大投信申請 未來通訊、智能車指數資格認可

2019-07-15 17:19 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ╱即時報導



證交所表示，元大投信今（15）日遞件申請「ICE FactSet全球未來通訊指數」及「ICE FactSet全球智能車指數」資格認可，為投信公司今年來第5件申請案，也是第五檔與第六檔ETF標的指數申請資格認可。

證交所指出，根據申請資料，「ICE FactSet全球未來通訊指數」和「ICE FactSet全球智能車指數」均由ICE（洲際交易所）編製及維護，指數採調整後的市值加權計算，從已開發市場與新興市場國家掛牌的普通股、ADR、GDR及REITs等為選股範圍，其中，「ICE FactSet全球未來通訊指數」篩選符合滿足未來通訊供應鏈及未來通訊相關業務營收來源比重占總營收50%以上之企業，成分證券有50檔。

「ICE FactSet全球智能車指數」則篩選符合滿足智能車供應鏈，而且為智能車相關業務營收來源比重占總營收50%以上的企業，目前成分證券有36檔。該指數涵蓋全球在未來通訊產業主題及智能車產業主題中的龍頭企業，是全球具代表性的未來通訊指數及智能車指數。

證交所表示，目前上市ETF總計119檔，隨著未來更多元化的指數商品掛牌，投資人選擇更多。