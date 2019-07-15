中國信託證券主辦嘉基 遞件申請上市

2019-07-15 15:41 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ╱即時報導



中國信託綜合證券輔導企業加入資本市場成果亮眼，7月向台灣證券交易所遞件嘉基科技（6715）申請上市。圖為中信金控總部。 本報系資料庫 分享 facebook 中國信託綜合證券輔導企業加入資本市場成果亮眼，7月向台灣證券交易所遞件嘉基科技（6715）申請上市。

嘉基由嘉澤（3533）於2011年轉投資成立，資本額新台幣5.1億元，從事高速電傳輸線、高速光纖通訊傳輸線研發、生產及銷售，以Thunderbolt高速傳輸線為主要產品，是目前通過美國半導體大廠Intel（英特爾）認證的三家Thunderbolt專業製造商之一。

嘉基以精密工藝技術、纜線、光路設計能力、光引擎及高速連接器的完整解決方案，提供客製化且高品質產品，實際終端應用產品包括筆記型電腦的Thunderbolt主、被動高速連接線／器，伺服器及資料中心等領域的光纖通訊高速傳輸線，銷貨客戶遍布全球。

嘉基去（2018）年合併營業收入為新台幣21.2億元，稅後淨利2.5億元，每股盈餘5.01元，營業收入比前（2017）年成長112%，創歷年新高。

嘉基正開發頻寛符合Thunderbolt 3（USBType-C介面）的高速光纖傳輸線及更高頻寬之下一代Thunderbolt電傳輸線產品，能支援8K高解析度攝影、動畫製作、虛擬實境等相關影像傳輸應用，進而帶動Thunderbolt產品多元化市場。Thunderbolt擁有高頻寬性能並可兼容USBType-C規範，未來可望成為如同USB普及的標準傳輸介面。在光纖通訊領域，嘉基以現有技術為基礎，進一步開發50Gbps、200 Gbps、400Gbps等主動式高速光纖傳輸線，滿足新一代資料中心高速傳輸需求。

中國信託證券主辦輔導上市櫃企業佳績不斷，去年輔導臺灣木皮板及木地板製造商龍頭科定企業成功掛牌上市，在海外市場亦有所成績，輔導越南臺商富林-KY及泰國臺商泰金-KY分別於去年、今年相繼掛牌。中信證券日前更進軍東北亞，與日本長照事業善友控股簽訂第一上市櫃輔導契約，開啟日本長照產業邁向台灣資本市場之路。

中信證券結合母公司中國信託金融控股公司長期經營海外市場優勢，提供最佳金融整合服務，未來將協助更多具成長潛力的優質企業回流，持續朝向輔導海外企業來台上市櫃的券商領導品牌邁進。