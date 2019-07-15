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躁鬱的香港：何必再當「想像的中國人？」

開低走高 台股上漲52.08點收10,876

2019-07-15 13:46經濟日報 記者高瑜君╱即時報導

台股示意圖。報系資料照
台股示意圖。報系資料照
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今（15）日加權指數早盤走弱受到中國軍演、中國GDP公布以及國民黨初選影響，一度失守10,800關卡，後在中國公布第2季GDP優於市場預期、國民黨初選民調結果出爐，由韓國瑜勝出、亞股跌勢收斂帶動下，台股緩步墊高，以上漲52.08點，收在10,876.43點，成交量達1,173.71億元。法人認為，持續關注本周法說會展望。

在亞股方面，日股休市、僅韓股受日韓貿易戰影響壓在盤下，而上證、深證以及恆生指數盤中由黑翻紅，亦拉抬台股盤中最高來到10,880點。

根據路透引述美國官員的訊息報導，美國最快約2周後核准國內企業再度出貨給中國大陸電信大廠華為，顯示美國總統川普放寬華為禁令之舉可能很快落實，此消息帶動華為概念股包含旺宏、超眾以及楠梓電等走揚超過5%。

今日表現較佳的族群在記憶體和PCB等，盤中台積電、環球晶、玉晶光、南亞科、聯詠等紛紛走揚逾1%；不過技嘉、國巨以及神盾等暫時走弱；然大立光、鴻海力拚翻紅，大立光收平盤，鴻海收漲0.64%。

法人指出，目前資金面充沛凌駕於基本面，而技術面也變得漂亮，近期需要緊盯美企財報及美國經濟數據、美中後續談判、美國與歐盟關稅爭議、日韓貿易衝突、FED降息，以及第3季台灣企業法說的業績展望及實際獲利。

國民黨華為台股
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