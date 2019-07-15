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【重磅快評】韓國瑜初選勝出後的第一堂課與三道作業

韓國瑜代表國民黨拚大選！看6家媒體民調「韓蔡柯」比較

國民黨總統初選韓國瑜勝出 概念股聲勢起多檔亮燈

2019-07-15 11:30經濟日報 記者嚴雅芳╱即時報導

自稱賣菜郎的韓國瑜在贏得高雄市長後，將代表國民黨再挑戰2020總統大位。圖／本報...
自稱賣菜郎的韓國瑜在贏得高雄市長後，將代表國民黨再挑戰2020總統大位。圖／本報資料照片
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國民黨總統初選民意調查由韓國瑜壓倒性勝出，對台股也造成連動效果。台股一開盤，韓國瑜概念股即氣勢如虹，買盤主要鎖定在高雄有據點的飯店股，由指標股華園（2702）領軍上攻，開盤即跳空漲停鎖死，委買高掛近2,000張，高野（2736）早盤也一度觸及漲停價位，雖未能鎖住，但維持高檔震盪。另，國賓（2704）股價大漲，盤中來到24.85元，漲幅逾9%。在高雄經營商場的大魯閣（1432）盤中漲幅逾9%。營建股欣巴巴（9906）也亮燈漲停。

國民黨今宣布總統初選勝出者，高雄市長韓國瑜贏得初選，吸引買盤進場追捧韓國瑜概念股，買盤主要著墨在高雄有布局的觀光、百貨業者，其中，華園因在高雄擁兩家飯店，包括高雄本館和草衙新館，被視為高雄觀光指標股，另外，國賓和高野也在高雄各有一據點。法人表示，高雄市政府7月祭出新波刺激對策，吸引觀光客到訪，包括推出「76高雄觀光日」等活動，可望讓第三季營運增添成長力道。

國賓旗下有台北、新竹、高雄三館，其中，國賓高雄館因鄰近愛河，今年以來業績表現亮眼，不僅6月住房率有9成，上半年平均住房率也有89%，好過去年同期的80%%，此外，上半年高雄館平均房價也比去年同期成長5%。

國賓表示，7月上旬的高雄觀光日使高雄國賓連續三日住房率達100%，目前看來，7月住房率可達9成，整體暑假住房率也朝9成邁進。瞄準今年暑假旺季，高雄國賓今年首度開出親子主題房，並增加全新的兒童遊戲室，並與鈴鹿賽道樂園合作，結合住宿與樂園票券，以及飯店於露天泳池旁設置的童玩設施，搶攻暑假親子旅遊商機。

華園今年以來營運表現不俗，高雄本館和草衙新館上月平均住房率各為82%、65%，每晚平均房價分別為2,200元、3,000元。華園累計上半年營收6.73億元，年增16.5%。

韓國瑜國賓住房率觀光國民黨暑假台股概念股2020選舉
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