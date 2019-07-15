台積電法說會周四登場 聚焦急單、日韓貿易戰影響

2019-07-15 11:04 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張家瑋 ╱即時報導



台積電。報系資料照 分享 facebook 半導體超級法說會登場，晶圓龍頭台積電（2330）周四率先舉行，因第二季營收超標演出，下半年適逢產業旺季，法人預估第三季營收、毛利率優於上季，單季營收季增15%至18%。另外，法人圈聚焦美中貿易戰休兵，大客戶蘋果、超微及華為下單情況，外傳出現急單效應；日韓貿易戰開打，影響到客戶端關鍵零組件取得，對台積電利弊影響。

台積電下半年適逢產業旺季，市場預期在蘋果新款A13處理器進入備貨高峰，超微新款處理器進入產出高峰期，及其他客戶賽靈思、華為等相繼投片於7奈米，帶動下半年7奈米產能利用率大幅攀升，在7奈米產能達經濟規模之下，不僅單季營收走揚，第三季毛利率有機會再度衝高。

中美貿易戰暫時休兵，半導體產業信心好轉，不過根據業界看法，多數客戶仍擔心備過多庫存，現階段多為短單、急單，而貿易戰事件主角華為，旗下海思將持續擴大對台積電下單。此外，近期加密貨幣價格再度走揚，市場傳出比特大陸已增加對台積電特殊應用晶片（ASIC）下單量，下半年投片量達3萬片。

近期日韓貿易戰大戰如火如荼，南韓大廠三星、LG均面臨斷料危機，日經新聞報導指出，三星光阻劑三大主要廠商：東京應化工業、信越化學工業及JSR等暫停供貨，導致部分與極紫外光（EUV）製程技術相關的晶片研發已被迫暫時喊卡，外界評論台積電因貿易衝突撿到槍、間接受惠。不過，國內業者認為，三星零組件材料供應全球科技大廠，像是面板供應蘋果手機，客戶若斷料暫緩下單，台積電也間接受影響。

另外，對於台積電在3、5奈米及EUV先進製程客戶採用狀況，HPC下半年比重及客戶端在5G應用開發情況亦是法說會重點。看好台積電法說會釋出利多，近日投信與外資法人聯袂買超，推升早盤股價一度來到253.5元，漲幅1.2%。