親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

【重磅快評】韓國瑜初選勝出後的第一堂課與三道作業

韓國瑜代表國民黨拚大選！看6家媒體民調「韓蔡柯」比較

台積電法說會周四登場 聚焦急單、日韓貿易戰影響

2019-07-15 11:04經濟日報 記者張家瑋╱即時報導

台積電。報系資料照
台積電。報系資料照
分享
半導體超級法說會登場，晶圓龍頭台積電（2330）周四率先舉行，因第二季營收超標演出，下半年適逢產業旺季，法人預估第三季營收、毛利率優於上季，單季營收季增15%至18%。另外，法人圈聚焦美中貿易戰休兵，大客戶蘋果、超微及華為下單情況，外傳出現急單效應；日韓貿易戰開打，影響到客戶端關鍵零組件取得，對台積電利弊影響。

台積電下半年適逢產業旺季，市場預期在蘋果新款A13處理器進入備貨高峰，超微新款處理器進入產出高峰期，及其他客戶賽靈思、華為等相繼投片於7奈米，帶動下半年7奈米產能利用率大幅攀升，在7奈米產能達經濟規模之下，不僅單季營收走揚，第三季毛利率有機會再度衝高。

中美貿易戰暫時休兵，半導體產業信心好轉，不過根據業界看法，多數客戶仍擔心備過多庫存，現階段多為短單、急單，而貿易戰事件主角華為，旗下海思將持續擴大對台積電下單。此外，近期加密貨幣價格再度走揚，市場傳出比特大陸已增加對台積電特殊應用晶片（ASIC）下單量，下半年投片量達3萬片。

近期日韓貿易戰大戰如火如荼，南韓大廠三星、LG均面臨斷料危機，日經新聞報導指出，三星光阻劑三大主要廠商：東京應化工業、信越化學工業及JSR等暫停供貨，導致部分與極紫外光（EUV）製程技術相關的晶片研發已被迫暫時喊卡，外界評論台積電因貿易衝突撿到槍、間接受惠。不過，國內業者認為，三星零組件材料供應全球科技大廠，像是面板供應蘋果手機，客戶若斷料暫緩下單，台積電也間接受影響。

另外，對於台積電在3、5奈米及EUV先進製程客戶採用狀況，HPC下半年比重及客戶端在5G應用開發情況亦是法說會重點。看好台積電法說會釋出利多，近日投信與外資法人聯袂買超，推升早盤股價一度來到253.5元，漲幅1.2%。

台積電貿易戰營收奈米法說會華為蘋果三星半導體毛利率
教改多年為何沒效？直接到 U 值媒告訴我們！

相關新聞

國民黨總統初選韓國瑜勝出 概念股聲勢起多檔亮燈

2019-07-15 11:30

郭台銘國民黨總統初選民調第二 鴻家軍臉綠

2019-07-15 10:51

韓國瑜初選勝出！概念股表態 華園漲停領軍、欣巴巴國賓跟漲

2019-07-15 10:32

韓國瑜勝出、郭台銘動向引關注 鴻海股價失守月線

2019-07-15 10:46

國民黨初選今公布 韓國瑜概念股多檔亮燈漲停

2019-07-15 10:05

台股一度測試月線支撐 台積電力抗賣壓

2019-07-15 11:24

關注本周法說會展望 台股開盤跌4.43點

2019-07-15 09:23

台積18日法說 外資六問

2019-07-14 23:34

台股三多 震盪盤堅

2019-07-14 23:30

台籍分析師在陸被捕 證期局透過窗口了解

2019-07-14 23:29

台積法說 將演旺季行情

2019-07-14 23:17

生技展概念股 題材熱炒

2019-07-14 22:49

生技展概念股／慧智、麗豐 營運向上

2019-07-14 22:49

生技展概念股／佳世達、宏碁 後市俏

2019-07-14 22:49

生技展概念股／緯創、訊聯 買盤進駐

2019-07-14 22:49

生技展概念股／仁寶、廣達 動能增溫

2019-07-14 22:49

就市論勢／聲學、蘋概族群 聚焦

2019-07-14 22:15

蔡明彥專欄／5G供應鏈…長線保護短線標的

2019-07-14 22:11

獲利強勁股 法人加持

2019-07-14 21:44

一周盤前解析／AI、記憶體族群 聚焦

2019-07-14 21:44

台塑目標價 滙豐喊120元

2019-07-14 21:44

半導體績優股 唱旺

2019-07-14 21:44

迎接生技月 類股人氣增溫

2019-07-14 21:18

美股創新高 資金寬鬆台股法說行情具支撐

2019-07-14 15:47

台積電法說怎麼說 台股本周跟著走

2019-07-14 12:48

產業焦點／轉單 出口 原物料 台股悄悄暖場

2019-07-14 12:33

國際變數影響買股意願 強勢股啟示錄

2019-07-12 10:26

就市論勢／高股息商品可留意

2019-07-11 23:39

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(下)

2018-07-16 15:33

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(上)

2018-07-16 12:48
看更多

熱門文章

國民黨初選今公布 韓國瑜概念股多檔亮燈漲停

2019-07-15 10:05

獲利強勁股 法人加持

2019-07-14 21:44

生技展概念股 題材熱炒

2019-07-14 22:49

郭台銘國民黨總統初選民調第二 鴻家軍臉綠

2019-07-15 10:51

國民黨初選民調今公佈 鴻海股價開低

2019-07-15 09:11

台塑目標價 滙豐喊120元

2019-07-14 21:44

台積電法說怎麼說 台股本周跟著走

2019-07-14 12:48

旺宏、華邦電 認購俏

2019-07-14 22:26

國民黨初選今公布 韓流概念股蠢動

2019-07-15 09:21

迎接生技月 類股人氣增溫

2019-07-14 21:18

台積法說 將演旺季行情

2019-07-14 23:17

國民黨初選今公布 朱立倫概念股也被邊緣化

2019-07-15 09:24

和碩旗下金雞 晶碩將上市

2019-07-14 22:12

美股創新高 資金寬鬆台股法說行情具支撐

2019-07-14 15:47

台股三多 震盪盤堅

2019-07-14 23:30

韓國瑜勝出、郭台銘動向引關注 鴻海股價失守月線

2019-07-15 10:46

和碩印尼新廠 專攻網通

2019-07-14 22:12

台積18日法說 外資六問

2019-07-14 23:34

鋼價勁揚 燁輝、盛餘樂

2019-07-14 22:18

生技展概念股／仁寶、廣達 動能增溫

2019-07-14 22:49

生技展概念股／緯創、訊聯 買盤進駐

2019-07-14 22:49

半導體績優股 唱旺

2019-07-14 21:44

生技展概念股／佳世達、宏碁 後市俏

2019-07-14 22:49

奇偶毛利率 估連三升

2019-07-14 22:14

市場預期Fed月底鐵定降息 學者：聯準會兩難

2019-07-14 18:18

興櫃十強 亞泰最勇猛

2019-07-14 22:23

廣隆 擬暫緩越南擴廠

2019-07-14 22:13

力成、矽創 四檔可布局

2019-07-14 22:27

韓國瑜初選勝出！概念股表態 華園漲停領軍、欣巴巴國賓跟漲

2019-07-15 10:32

產業焦點／轉單 出口 原物料 台股悄悄暖場

2019-07-14 12:33

從期貨看現貨／台指期若突破10,833點 可再拚「萬一」

2019-07-14 12:44

權證教戰／3王交投熱灶 權證雙向加溫

2019-07-14 12:48

鎳價揚 不銹鋼廠利多

2019-07-14 22:21

橘子 搶區塊鏈商機

2019-07-14 22:13

車廠突圍 開發新市場

2019-07-14 22:18

生技展概念股／慧智、麗豐 營運向上

2019-07-14 22:49

債券ETF指數認可 添四檔

2019-07-14 22:21

期貨商論壇／南亞科期 分批買

2019-07-14 22:20

興櫃新星／昇佳攻高階感測 獲利俏

2019-07-14 22:23

法人觀點／黑松今年每股 估賺1.9元

2019-07-14 22:17
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top