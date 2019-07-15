韓國瑜勝出、郭台銘動向引關注 鴻海股價失守月線

2019-07-15 10:46 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



國民黨總統初選民調結果出爐，由韓國瑜勝出，鴻海股價失守月線。記者曾吉松／攝影 分享 facebook 國民黨總統初選民調結果今(15)日上午出爐，由高雄市長韓國瑜勝出，郭台銘屈居第二，高雄概念股早盤表現強勢，鴻海(2317)則是相對弱勢，早盤以77.1元開低，盤中月線再度失守。

國民黨初選競爭激烈，預計今日上午11時將會正式公布，據了解，5家民調公司的數據已經出爐，高雄市長韓國瑜勝出，鴻海創辦人郭台銘居次，郭台銘的後續動作引發關注；在初選民調結果公布之後，預計在7月17日國民黨中常會完成提名核備，在28日的全代會正式提名。

國民黨將由韓國瑜參選總統，高雄概念股今日率先表態，鴻海則是開低的弱勢表現，創辦人郭台銘先前曾表示，不會再回鴻海，且交由9人小組運作，郭台名原本預計今日下午將召開記者會，最新消息則是不開記者會，但將會發表聲明。

鴻海6月營收3,965.37億元，月增3.2%，年增1.7%；第2季營收1.16兆元，季增10.1%，年增7.4%；累計上半年營收2.22兆元，年增5.1%；第2季及上半年營收，雙雙創下歷年同期新高；下半年進入蘋果iPhone出貨旺季，加上華為智慧手機可望陸續解禁，可望推升鴻海第3季業績。

鴻海今日以77.1元開低，一度下滑至76.1元，失守月線，盤中跌幅0.64%。