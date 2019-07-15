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Fed若降息 富邦證：核心消費及金融類股可優先選擇

2019-07-15 10:28經濟日報 記者廖賢龍╱即時報導

美國準備會（Fed）在台灣時間6月20日宣布，將基準利率目標區間維持於2.25%至2.50%的水準，符合市場預期，然而會後聲明不見「耐心」措辭，轉變為酌情採取行動，暗示為2007-2008年來首次降息敞開大門。富邦證券說，過去兩次預防性降息對於股價指數有推升作用，可將核心消費以及金融類股作為優先選擇。

利率點陣圖顯示，可能在今（2019）年剩餘時間最多降息50個基點，以應對經濟不確定性增加和預期通膨回落。富邦證券表示，從過去的經驗值可觀察到降息對於核心消費和金融類股指數具有推升作用，雖然初期不是很亮眼但隨著時間的推進，皆可取得相對不錯的績效，是降息環境下可關注的投資契機。

在過去25年期間，美國經歷兩次預防性降息及兩次經濟衰退的降息循環。在1995年和1998年兩次預防性降息期間S&P500指數分別上漲16.8%、8.6%。

觀察降息期間各類股表現發現，過去兩次預防性降息期間，金融類股上漲26.0%、11.2%，核心消費類股上漲19.1%、16.3%表現明顯優於S&P500指數，且因預防性降息延長了經濟擴張週期，避免經濟快速步入衰退，因此，黃金在此期間表現並不突出。

在過去兩次經濟衰退的降息循環期間，黃金則發揮避險資產的價值，表現優於指數及其他類股，而核心消費亦有不錯的防禦性，跌幅較輕。金融類股在經濟衰退時則受信用違約機率提升以及商業貸款停滯等因素拖累，表現並不理想。

就90年代兩次預防性降息進行分析，金融類股指數上漲26.0%、11.2%，核心消費類股指數上漲19.1%、16.3%表現明顯優於S&P500指數的16.8%、8.6%。金融和核心消費指數在兩段期間各有領先，雖然在降息初期表現沒有特別亮眼，不過，隨著時間的推進，金融及核心消費指數皆取得相對不錯的績效。

富邦證券說，美中在1996年也曾爆發關稅戰，但無論在規模（30億美元）及持續期間（20天）都難以和目前的貿易戰相提並論，投行也紛紛對指數預期以及企業獲利成長率做出預警，美中雙方若衝突加劇，延長或擴大貿易戰線，投資仍宜留意風險。

聯邦基準利率與S&P500指數走勢(資料提供/富邦證券)
聯邦基準利率與S&P500指數走勢(資料提供/富邦證券)
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降息時代的類股表現(資料提供/富邦證券)
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