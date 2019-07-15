國民黨初選今公布 韓國瑜概念股多檔亮燈漲停

2019-07-15 10:05 經濟日報 記者 經濟日報 記者 嚴雅芳 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜。 本報資料照片 分享 facebook 國民黨總統初選民意調查今天揭曉，對台股也造成連動效果。台股一開盤，韓國瑜概念股即氣勢如虹，買盤主要鎖定在高雄有據點的飯店股，由指標股華園（2702）領軍上攻，開盤即跳空漲停鎖死，委買高掛近2,000張，高野（2736）早盤也一度觸及漲停價位，雖未能鎖住，但維持高檔震盪。另，國賓（2704）股價大漲，盤中來到24.85元，漲幅逾9%。另興櫃股維格（2733）早盤漲幅更是達12%。在高雄經營商場的大魯閣（1432）盤中漲幅也逾5%。

國民黨今將宣布總統初選勝出者，由於外界普遍看好高雄市長韓國瑜將贏得初選，吸引買盤提前卡位，買盤主要著墨在高雄有布局的觀光、百貨業者，其中，華園因在高雄擁兩家飯店，包括高雄本館和草衙新館，被視為高雄觀光指標股，另外，國賓和高野也在高雄各有一據點。法人表示，高雄市政府7月祭出新波刺激對策，吸引觀光客到訪，包括推出「76高雄觀光日」等活動，可望讓第三季營運增添成長力道。

華園今年以來營運表現不俗，高雄本館和草衙新館上月平均住房率各為82%、65%，每晚平均房價分別為2,200元、3,000元。華園累計上半年營收6.73億元，年增16.5%。

國賓高雄館因鄰近愛河，也受惠高雄觀光成長帶動。瞄準今年暑假旺季，高雄國賓飯店推出各具特色的住宿專案，包括適合親子族群的「暢玩鈴鹿賽道樂園」與時下最夯的小鎮深度之旅「一日農遊」。國賓上半年營收營收14.67億元，年減2.03%。