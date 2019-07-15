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中華民國國旗皮衣全球熱銷 全因飛虎隊的美麗誤會

高溫上看38度！ 吳德榮：周三起天氣驟變

權值股當道 把握高股息投資機會

2019-07-15 08:16經濟日報 記者廖賢龍╱即時報導

▇期貨分析師 林昌興

上周在美股創新高的帶動下，全球市場對於風險的看法也開始出現分歧，加上原油與黃金短線波動加劇，因此，對於防禦性ETF的布局也日趨重要。

1、高股息出頭天：上周買超的前三名中，元大高股息（0056）算是老牌的防禦性股票，這檔元大高股息ETF標榜投資人不需自行選高股息股票，由基金經理人從台灣50（0050）與元大中型（0051）的股票中，選出30檔未來最高現金殖利率的公司來配置，在今（2019）年台股權值股當道的行情之下，加上自營商開始買進短期推升，看來還有機會往上繼續挑戰；如果不小心追高，定期定額買入，年化報酬率也有4%上下，算是長期投資不錯選擇之一。

2、原油再度創高：上周就提到原油的下半年多頭格局，才剛說完，原油連續大漲，又創了短線高點，讓三大法人也大幅建立多頭部位；上周的元大S&P原油（00642U）、元大S&P原油正2（000672L）在三大法人連續買超下，短線也越過區間高點；算一算，這一波原油正2只要抓到箱型區間來回操作，波段高低已經有15%的空間，因此，建議從型態和技術分析配合三大法人籌碼部位，布局原油ETF接下來的空間仍大，只要美油站穩60元關卡，就以往經驗而言，往上就有10%漲幅來到66美元的機會。

3、A股震盪壓縮：大陸市場上周五滬深300股指期貨結算、本周三台灣50ETF期權結算，指數剛好壓縮在區間格局內變化不大，不過，三大法人上周連續賣超元大滬深300正2（00637L）後，上周五小量買超；接下來，就看今、明兩天是否出現連續性。否則當A股在高檔又碰到結算時，很容易出現往下修正的風險，因此，本周A股市場不建議追高操作，等待多空明朗表態在介入為宜。

興哥TalkShow – ETF最前線單元影音：https://youtu.be/4xn3dK0Gutg

林昌興(ETF領航大師)（林昌興/提供）
林昌興(ETF領航大師)（林昌興/提供）
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高股息元大ETF

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