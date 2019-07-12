漲太多？四大傳產股 內外資喊賣

2019-07-12 19:03 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ╱即時報導



台股今（12）日拉回，漲多股躍居賣盤調節重心，豐泰（9910）、台泥等四大高權值傳產股，因評價偏高遭內外資喊賣，短線爆量大跌尤其受到關注。分析師認為，大型股領先走弱已帶來警訊，其他高基期股應同步小心。

豐泰11日公告，上半年自結獲利較去年同期大增四成，外資滙豐、大和資本證券卻不領情，雙雙降評至「中立」，導致豐泰今開低重挫6%，衝出6,487張、近兩年大量；趨勢已見反轉的中華電、遠傳和台泥，則分別遭本土大型投顧「喊賣」、及統一投顧降評，相關衝擊百和、台灣大、亞泥等，跟進創波段低點。

因上述被點名的四檔個股全為高權值的台灣50成分股，連帶壓抑非金電指數今續測季線，領先電子和金融指數走弱。

大和資本非科技產業分析師簡民惠表示，豐泰獲利表現符合預期，但從5月就出現轉弱訊號的營益率，持續因為行政成本增加而表現不理想。再看第3季的出貨展望，也符合預期，在行情缺乏進一步利多提振下，操作應轉攻為守。

簡民惠比較豐泰第2季的毛利率，與市場和大和財測各差距3.2個與1.2個百分點，加上第3季出貨無驚喜，大和下調豐泰今、明、後年的獲利預測1-2%；另一家野村證券也認為，豐泰展望在預期之中，評價相對成長性已充分反應。

本土大型投顧最新報告，目光掃向去年來大打殺價戰的電信股，認為個股迄今的基本面未改善，但因為高殖利率和避險需求，今年股價上漲。

而往例電信股到7月除權息後會走弱，日前台灣大除息仍慘烈貼息就帶來警訊，因此不建議參與中華電和遠傳除息。

該投顧指出，中華電表現或將相對抗跌，主要是多數投資人仍把中華電列為避險首選，今年漲幅也不大，但對電信股前景仍應保守，即使年底前5G釋照也不會化解頹勢，避險操作宜善設停利損。