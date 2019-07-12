證交所招商 推動日企掛牌台股

2019-07-12 17:04 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ╱即時報導



臺灣證券交易所為擴大台灣資本市場，積極推動日本企業來台上市，近期於7月8日至13日，前往日本東京等地拜訪多家日本企業，並於期間辦理二場台灣資本市場座談會，將台股優勢推介到當地市場。

證交所表示，今年招商活動馬不停蹄，在赴日招商前，已拜訪中國大陸、馬來西亞、泰國等在地企業，辦理多場市場說明會，力推海外企業掛牌。此次赴日，則是下半年伊始，便接力與中國信託證券、安侯建業聯合會計師事務所、康和證券、勤業眾信聯合會計師事務所、資誠聯合會計師事務所、建業法律事務所及國際通商法律事務所等中介機構合作，展現招商企圖。

證交所指出，這次到日本東京等地，主要行程為拜訪日本企業，並推動其來台股上市，所拜會的企業種類多元，橫跨不動產開發、餐飲業、醫療照護、保健品銷售、與汽車零組件等，不乏日本亮點產業。

證交所總經理簡立忠表示，與日本比較，台灣資本市場的特性更適合中小企業掛牌，而且籌資成本比日本低，加上歷史背景使然，多數台灣投資人對日本企業的認同度高，上市掛牌後，不論本益比或周轉率，均表現不錯。

至今年上半年止，第一上市公司來台掛牌家數有74家，全體第一上市公司的平均本益比為15.5倍，周轉率82.7%，流動性不俗。

證交所強調，台灣資本市場為企業籌資平台的優質選擇，可協助公司穩健成長並永續發展，也提供投資人共享企業成功果實的管道，證交所將持續推動招商，創造企業與投資人等多贏格局。