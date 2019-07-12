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大立光法說會後外資看法不一 五家目標價上看5,000元

2019-07-12 14:41經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

股王大立光(3008)第2季獲利表現優於預期，執行長林恩平釋出目前滿載，且7月優於6月的看法，外資則是看法不一，但大多維持原先的評等，至於目標價部分最高上看5,400元，最低則維持3,600元，高低價差距高達1,800元，其中有5家外資的目標價介於5,000~5,400元間；大立光今(12)日股價收在4,205元，下跌100元，跌幅2.32%。

大立光第2季毛利率69.6%，季增5.36個百分點，年增0.99個百分點，為歷年同期新高，創歷史次高，優於法人預期，第2季合併營收140.8億元，創去年第3季以後單季新高，為歷年同期新高，稅後純益65.5億元，每股純益48.84元。

大立光累計上半年合併營收為239.04億元，年增13%，合併毛利率67.39%，營業淨利137.51億元，年增15%，稅後純益116.04億元，年增22%，每股純益86.51元。

執行長林恩平表示，下半年進入旺季，目前產能呈現滿載，7月營運比6月好，美中貿易戰的影響看起來還好，7P鏡頭出貨增加且8P鏡頭已在設計中，產能也在持續擴增，但是8月目前還看不到。

大立光法說會後，多數外資維持原先的評等，從中立到優於大盤表現、買進都有，看法不一，目標價部分也是呈現分岐，其中，看好大立光後市的理由包括第3季產能滿載、5G手機可望逐漸放量，推升多P鏡片的規格、下半年蘋果及非蘋新機動能等。

歐系外資是目前目標價最高，給予優於大盤表現評等，目標價5,400元；亞系外資給予買進評等，目標價由3,760元調高至5,000元；日系外資買進評等，目標價由5,280元調至5,000元；美系外資加碼評等，目標價5,300元；日系外資買進評等，目標價5,000元。

另外，較保守的美系外資則是認為，在宏觀風險因素較難預測下，本益比已達17倍，接近美系團隊預估的16倍、及全球鏡頭產業廠商15倍區間，由於多空因素大多已經反映，重申中立評等，目標價下看3,600元。

另一家保守看法的美系外資表示，蘋果iPhone的實際銷售情況仍是重要的關鍵，維持中立評等，目標價維持4,000元；另外，還有一家美系外資雖然重申中立評等，但目標價則由3,580元調高至4,500元。

大立光法說會後，外資看法不一，今日股價震盪，早盤以4,295元低盤開出，盤中一度翻紅至4,360元，可惜買盤不繼下跌勢擴大，終場則是收在4,205元，下跌100元，跌幅2.32%，成交962張。

大立光
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