親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

「郭柯配」+8月宣布參選？柯文哲一次回答媒體

蜂螫心臟停跳50天還能活！台大醫鬼門關前拉回她

華通本季營運增溫 兩日完成填息

2019-07-12 12:10經濟日報 記者吳凱中╱即時報導

PCB大廠華通（2313）進入傳統旺季，預期單月營收逐月走高，今（12）日股價開高走高，到午盤大漲逾4%，最高來到27.15元，兩日內順利完成填息。

華通11日進行除權息，派發現金股利0.8元，以10日收盤價26.3元計算，除息參考價為25.5元，今日股價開高走高，成交量放大到2.6萬張以上，到午盤大漲逾4%，最高來到27.15元，股價連續三日上漲，且兩日完成填息。

華通6月營收40.11億元，月減0.6%、年增10.7%，累計上半年營收225.4億元，年增4.9%。展望本季，法人預估，第三季進入手機板傳統旺季，隨著美系大廠開始備貨，帶動華通軟硬結合板產能利用率將達100％、HDI 100%、傳統板75~80%、SMT 85~90%，在產能利用率提高下，預估單季營收將逐月走高。

由於美系大廠2018年新機銷售不佳，導致華通2018年第4季和今年第1季提列龐大的庫存損失，美系大廠目前設定的2019年銷售目標在相對高檔，後續會根據銷售狀況再調整訂單量，法人預估，華通今年出貨高峰將落在10月或11月。

華通董事長吳健先前表示，雖然2019年面臨現在中美貿易等因素影響下，今年第1季的營運不如去年同期，但從1至5月的營收狀況來看已漸入佳境，累計到5月營收已經超過去年同期，已追上了2017年的水準，今年的營運表現可期，希望可以交出優於去年的成績。

吳健指出，2019年的重點在於中系客戶對於手機線路往Anylayer設計的方向不變，也擴大了對高階Hdi產能的需求，但遇到第2季華為事件，這種不確定性剛好可以使公司在旺季產能不足的狀況下有所舒緩，所以到目前為止實際上並未造成華通衝擊，然而今年公司會非常的小心去關注中美貿易衝突、制裁華為以及華為自身的零組件準備等等因素對手機市場的影響。

華通營收
夏天來襲 降溫好妙招 不開冷氣也可以超級「冰」

相關新聞

DRAM題材熱 買盤青睞

2019-07-12 01:29

大立光 Q2寫五大驚奇

2019-07-12 01:14

聯發科、南亞科完成填息

2019-07-11 23:48

法人：大立光本季營收 看增二成

2019-07-11 23:48

上半年EPS／志聖1.23元

2019-07-11 23:42

隆達 傳獲群創大單

2019-07-11 23:36

隆達調體質...遠離照明紅海

2019-07-11 23:36

英業達、緯穎除息 兩樣情

2019-07-11 23:36

文曄 Q3單季營收看增20％

2019-07-11 23:36

立積本季營收 挑戰新高

2019-07-11 23:36

玉晶光 5月每股賺1元

2019-07-11 23:36

勤誠 下半年業績回溫

2019-07-11 23:36

欣興資本支出 擴至92億

2019-07-11 23:36

虹堡 上半年營收年增25%

2019-07-11 14:38

四強聯手 鴻海打造台灣首座4K+8K攝影棚

2019-07-11 14:38

南亞科上半年EPS 2.09元 「Q3銷售看升，但價看跌」

2019-07-11 14:38

自營商買超 華邦電、欣興紅給你看

2019-07-11 13:55

聯發科日系外資給掌聲 目標價調升至370元

2019-07-11 13:43

再跌空間有限！友達低價 滙豐升評

2019-07-11 13:13

二檔步入旺季的業績飆股

2019-07-11 12:19

日韓貿易戰 台廠記憶體受惠

2019-07-11 12:17

立積下半年營運爆發 股價亮燈漲停

2019-07-11 12:14

南亞科六日完成填息 華邦電快步填息中

2019-07-11 10:47

聯發科成長型產品看多 日系外資重申買進評等

2019-07-11 10:29

大立光獵地擴產 法說會前股價報喜漲逾3％

2019-07-11 10:22

今國光盤中股價一度漲逾5％ 寫波段新高

2019-07-11 10:17

矽力下半年營運升溫 早盤漲逾5％重登IC設計股王

2019-07-11 10:11

台積電第2季營收優於預期 股價開盤漲逾1％

2019-07-11 09:38
看更多

熱門文章

買盤先下車？這兩檔股息ETF爆大量

2019-07-11 18:11

再跌空間有限！友達低價 滙豐升評

2019-07-11 13:13

大立光 Q2寫五大驚奇

2019-07-12 01:14

隆達 傳獲群創大單

2019-07-11 23:36

DRAM題材熱 買盤青睞

2019-07-12 01:29

大立光今法說會 第2季每股純益48.84元

2019-07-11 14:20

玉山金、開發金 四檔俏

2019-07-11 23:15

IC設計族群 人氣旺

2019-07-12 01:29

雙王領軍、題材股飛舞 台股漲44.94點收10,843

2019-07-11 13:49

英業達、緯穎除息 兩樣情

2019-07-11 23:36

欣興資本支出 擴至92億

2019-07-11 23:36

四強聯手 鴻海打造台灣首座4K+8K攝影棚

2019-07-11 14:38

聯發科、南亞科完成填息

2019-07-11 23:48

半導體旺來…台積電回神 立積鳴炮

2019-07-11 13:39

自營商買超 華邦電、欣興紅給你看

2019-07-11 13:55

除權息秀…英業達卻步 緯穎走台步

2019-07-11 13:47

南亞科上半年EPS 2.09元 「Q3銷售看升，但價看跌」

2019-07-11 14:38

三王齊漲台股收漲44.94點 三大法人買超52.43億

2019-07-11 15:04

晶圓代工廠 股價轉強

2019-07-11 23:38

法人看大立光法說會 因這兩個原因優於預期

2019-07-11 18:49

欣興擴載板 追加今年資本支出破92億元

2019-07-11 16:22

台塑4寶 Q3展望穩舵

2019-07-11 13:55

經濟解析／大立光法說會亮點一次看 法人最擔憂這件事

2019-07-11 18:34

玉晶光公布 5月自結每股純益1元

2019-07-11 16:18

聯發科Q3營收看增、外資喊買 四天完成填息

2019-07-11 12:58

製鞋三雄6月營收佳 盤中僅鈺齊股價獨秀

2019-07-11 13:38

聯發科日系外資給掌聲 目標價調升至370元

2019-07-11 13:43

連虧五季 綠悅將私有化下市

2019-07-11 23:26

興富發台中豪宅潛銷 報捷

2019-07-11 23:36

文曄 Q3單季營收看增20％

2019-07-11 23:36

鼎炫新廠啟用 業績添動能

2019-07-11 23:36

豐泰 上半年純益增42％

2019-07-11 23:36

晶華酒店 大手筆改裝

2019-07-11 23:36

元山旺季到 出貨增溫

2019-07-11 23:38

立積本季營收 挑戰新高

2019-07-11 23:36

除息秀 布股儒鴻、紙股正隆重磅登場

2019-07-11 13:40

法人：大立光本季營收 看增二成

2019-07-11 23:48

隆達調體質...遠離照明紅海

2019-07-11 23:36

美股道瓊首破2萬7000點 台股有望震盪走高

2019-07-12 09:07

外資股期匯 同步做多

2019-07-12 00:24
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top