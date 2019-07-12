華通本季營運增溫 兩日完成填息

2019-07-12 12:10 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳凱中 ╱即時報導



PCB大廠華通（2313）進入傳統旺季，預期單月營收逐月走高，今（12）日股價開高走高，到午盤大漲逾4%，最高來到27.15元，兩日內順利完成填息。

華通11日進行除權息，派發現金股利0.8元，以10日收盤價26.3元計算，除息參考價為25.5元，今日股價開高走高，成交量放大到2.6萬張以上，到午盤大漲逾4%，最高來到27.15元，股價連續三日上漲，且兩日完成填息。

華通6月營收40.11億元，月減0.6%、年增10.7%，累計上半年營收225.4億元，年增4.9%。展望本季，法人預估，第三季進入手機板傳統旺季，隨著美系大廠開始備貨，帶動華通軟硬結合板產能利用率將達100％、HDI 100%、傳統板75~80%、SMT 85~90%，在產能利用率提高下，預估單季營收將逐月走高。

由於美系大廠2018年新機銷售不佳，導致華通2018年第4季和今年第1季提列龐大的庫存損失，美系大廠目前設定的2019年銷售目標在相對高檔，後續會根據銷售狀況再調整訂單量，法人預估，華通今年出貨高峰將落在10月或11月。

華通董事長吳健先前表示，雖然2019年面臨現在中美貿易等因素影響下，今年第1季的營運不如去年同期，但從1至5月的營收狀況來看已漸入佳境，累計到5月營收已經超過去年同期，已追上了2017年的水準，今年的營運表現可期，希望可以交出優於去年的成績。

吳健指出，2019年的重點在於中系客戶對於手機線路往Anylayer設計的方向不變，也擴大了對高階Hdi產能的需求，但遇到第2季華為事件，這種不確定性剛好可以使公司在旺季產能不足的狀況下有所舒緩，所以到目前為止實際上並未造成華通衝擊，然而今年公司會非常的小心去關注中美貿易衝突、制裁華為以及華為自身的零組件準備等等因素對手機市場的影響。