玉晶光5月獲利年增逾四成 法人估Q2優於去年同期

2019-07-12 12:05 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張瑞益 ╱即時報導



光學股龍頭大立光法說釋出正面的訊息，而台股光學股二哥的玉晶光（3406）公布5月自結數，同樣也交出好成績，其中，5月單月獲利1.01億元，較去年同期大幅成長46%，單月每股稅後純益（EPS）1元，市場法人看好該公司第2季可望大幅優於上季表現。

由於該公司今年第2季以來就持續加溫，因此，外資呈現買多賣少，而投信更是自6月以來就持續買超，在外資及內資聯手買超定，也推升玉晶光股價近二個月以來持續走強，近日股價再寫下波段高點，短線股價高峰來到454元，市場法人認為，隨著下半年營運加溫，玉晶光股價有機會挑戰今年高峰523元。

玉晶光因有價證券於集中交易市場達公佈注意交易資訊標準，按主管機關規定公布最新自結數，5月營收7.02億元，年增35%，稅前盈餘1.31億元，單月稅後純益1.01億元，年增46%，每股稅後純益1元，年增率則是43%。

累計第2季營收20.92億元，季增88.13%，累計今年上半年的營收為32.06億元，較去年同期小幅減少5.94%。

對於今年以來營運表現，該公司高層先前就指出，今年美系客戶通過認證機種數比去年多，目前產能幾乎滿載，從過去經驗觀察，下半年都是傳統旺季，依訂單看來，客戶拉貨維持穩定，下半年營運表現可望比上半年更好。

法人表示，玉晶光今年上半年有集魚燈挹注，增添營運動能，淡化原本上半年淡季效應，7月開始預計將進入智慧型手機鏡頭新機量產出貨期，屆時能否將玉晶光整體營運推向全新里程碑，良率依舊是關鍵因素。