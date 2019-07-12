五外資看大立光目標價 最高5,300元

2019-07-12 10:40 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ╱即時報導



大立光執行長林恩平。報系資料照 分享 facebook

大立光（3008）昨（11）日開法說會，五大外資最新報告，目標價異動不大，包括摩根大通維持5,300元，野村證券5,000元，大和資本5,280元降至5,000元，摩根士丹利4,000元，高盛3,600元；另外，大陸廣發證券看好大立光續漲，目標價由4,400元上調到5,100元。

上述六家券商評等，分別為「優於大盤」、「買進」、「買進」、「中立」、「中立」以及「買進」。

摩根大通科技產業研究部主管哈戈谷表示，大立光第2季每股稅後純益（EPS）、毛利率雙雙優於預期，多鏡頭的展望相當強勁。

針對大立光提到，將大幅出貨7P鏡頭，他預期來自大量的安卓、小米手機需求，下半年iPhone主要採用6P、6P、5P設計，但未來跟進升級的趨勢看好。

哈戈谷也肯定，各手機品牌擴大採用AR／VR，並推出5G手機，新型全螢幕手機須採用規格較小的屏下相機鏡頭，大立光技術將率先獲得客戶青睞，進一步拉開與對手距離。

此外，大立光看好潛望鏡鏡頭加速滲透，摩根大通預期可能為全塑膠或混合鏡頭；會中特別強調即使是混合鏡頭，也相當耐用，大幅降低先前市場對這類鏡頭的疑慮。

大和資本認為，大立光上季財報大好，第3季展望也強勁，但考量大環境有不確定性，因此略為下調2019~2021年EPS預測3~4%，最新EPS各215元、261元、307元；相對市場平均財測，仍有5~13%的領先。

廣發證券海外電子產業分析師蒲得宇則認為，大立光未來3到6個月將受惠三星手機及CMOS感測鏡頭拉貨，股價延續強勢，今年第4季到明年第1季會是基本面最好的時機。他上調後的財測，預估大立光今年EPS約217元，明、後年為254元、290元，股價潛在漲幅上探18-20%。

大立光今（12）日開低走高，盤中最高抵4,350元，10時左右漲幅收斂至0.8%。