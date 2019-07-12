綠悅擬私有化下市 逾59萬張漲停追價單排隊等

2019-07-12 10:31 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



全球最大BOPA（雙向拉伸尼龍）薄膜生產商綠悅-KY（1262）將與鴻圖國際（Great Plan）、及其百分百持股子公司寶添控股（Treasure Team）進行反向三角合併案，以每股40元收購綠悅股權，未來將私有化下市，今（12）日恢復交易，吸引套利買單進場，股價跳空漲停鎖死，漲停追價買單59萬5,664張，早盤僅成交108張。

鴻圖國際是專門為綠悅私有化所成立的控股公司，綠悅董事長王哲夫為主要股東，綠悅與鴻圖國際、寶添投控達成協議，將採第3方控股公司（SPV）方式合併，將由其以每股40元收購綠悅股權，預計持有70.34% ，以綠悅10日收盤價31.05元計算，溢價28.8%。

綠悅將私有化下市，預計8月28日舉辦股東臨時會討論，經股東會同意後向主管機關申請股票終止上市及停止公開發行，合併基準日暫訂10月14日。

綠悅去年虧損4.44億元，每股虧損2.72元，是2014年在台灣掛牌以來首度出現年度虧損，今年第1季每股虧損 0.71 元；今年6 月合併營收2.95億元，月減3.65%，年增 13.99%，第2季營收9.2億元，季增1.35%，年增 6.76%，累計上半年營收18.27億元，年減14.52%。

綠悅11日暫停交易，今日一開盤就跳空以漲停34.15元開出，早盤成交量僅107張，但是漲停追價買單超過59萬張。