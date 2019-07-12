謝晨彥：動量因子選股的中小型股1個月績效較佳

2019-07-12 10:16 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ╱即時報導



▇財金博士 謝晨彦

中央大學企管所博士林書賢在2009年發表過一篇論文，訊息在高度不確定性與低度不確定性的兩種情況下，動量因子的投資策略績效有著不同的表現，訊息不確定性高的情況，其績效成長幅度較大。台灣的股票市場長期存在訊息高度不確定的現象，也因此在訊息不確定性高的情況下，動量因子投資策略的績效表現會比較好，表示投資人對於訊息不確定性高的股票存在著反應不足的現象。

訊息不確定性的影響，對短期投資有利，因為長期訊息的內容會逐漸透明且充分傳遞，因此，在動量因子的組成上，每個月重新檢視，決定新的名單。這次台灣50跟富櫃50成分股，同樣篩選出近一個月股價表現最佳，但刪除日交易均量少於500張的個股，各保留十檔股票。

台灣50當中篩選出，南亞科、大立光、日月光投控、可成、聯電、和碩、中租-KY、鴻海、國巨及聯發科。其中，僅聯發科再度入榜，其餘9支股票都是新進榜單。富櫃50當中篩選出，宏捷科、群聯、穩懋、台半、頎邦、智崴、中光電、金居、美時與雙鴻。其中，宏捷科、金居、美時、雙鴻4支股票再度入榜，其餘6支股票都是新進榜單。切記不是從中任選一檔操作，不論是以台灣50，或是富櫃50為對象，都是十檔平均買進，各占總資金的十分之一。

從6/13統計因子ETF到7/11為止，FACTOR ETF BIG 與加權指數相較的超額報酬為+31.31%，與台灣50指數相較的超額報酬為+1.34%；FACTOR ETF SMALL 與櫃買指數相較的超額報酬為-0.64%，與富櫃50指數相較的超額報酬為-2.87%。

目前價值因子的選股模式，在中小型股的應用上似乎較不適合。動量因子選股法，目前在櫃買指數上呈現超額報酬1.52%。但在加權指數及台灣50的比較上，無法提供更好的報酬。以一個月的資料來看，動量因子的選股策略似乎較適合中小型股。

選股組合VS指數 報酬比較

報酬比較

7/4~7/11

6/13~7/11

FACTOR ETF BIG

0.65%

3.98%

MM ETF BIG

044%

2.53%

加權指數

0.63%

2.67%

台灣50指數

1.11%

2.64%

FACTOR ETF SMALL

-1.18%

2.88%

MM ETF SMALL

0.63%

6.04%

櫃買指數

0.51%

4.52%

富櫃50指數

0.88%

6.75%