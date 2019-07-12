外資股期匯 同步做多

2019-07-12 00:24 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡靜紋 ／台北報導



美國聯準會主席鮑爾釋出降息訊號，全球股市同歡，外資進場押寶台股，昨（11）日股、期、匯市同步做多，台股在「雙王」台積電、大立光領漲下收紅，新台幣兌美元匯率也強升1.34角。法人表示，台股短線以短打策略為宜，量能持續放大才有利上攻。

台股昨天開高震盪，權王台積電再度躍升撐盤一哥，貢獻點數約26點，股王大立光也貢獻約6.8點，聯發科、聯詠、神盾等成盤面人氣指標，股價開高走高，華邦電、南亞科、旺宏等因記憶體供給控制而回溫，5G、PCB、蘋概、運動概念股等也各領風騷，集中市場衝出1,320億元大量，大於5日、20日均量，企圖挑戰反彈高點，可惜集中市場加權指數最高點10,856點未能封閉3日的空方缺口，終場上漲44點收10,843點。

相較於現貨，期貨市場昨日表現搶鏡，以跳空上漲69點開出，盤中最高漲至102點，終場因現貨尾盤出現調節而跟著壓回、上漲82點收10,814點，整體氣勢強於現貨市場。

外資昨持續在期貨市場加碼淨多單1,489口至4.4萬口，現貨連二買、買超增至48億元。法人認為，G20川習會後的7月以來，對台股不甚積極的外資，昨日在期現貨同步出現較為明顯的增溫，加上大立光法說正面，有助外資加碼台股、挺指數向萬一關卡前進。

此外，台股因進入除息尖峰，7月來指數蒸發200點，但若還原權值，指數在10、11日盤中已創今年新高。

第一金投顧董座陳奕光表示，今年台股填息速度、幅度創新高，目前約有近八成個股已邁向填息或已填息，又以台積六天填完息為指標，主要原因就是台股殖利率高，成為熱錢溫床，這將使台股資金行情欲小不易。