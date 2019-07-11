法人看大立光法說會 因這兩個原因優於預期

2019-07-11 18:49 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡靜紋 ╱即時報導



市場摒息以待的「股王」大立光線上法說會，今（11）日下午登場。台新副總黃文清認為大立光釋出的訊息優於預期，原因有二，一是獲利優於預期，二是鏡頭升級仍為市場趨勢，看好第3季將是全年最旺一季。

大立光執行長林恩平於法說會中表示，貿易戰對大立光的影響「看來還好」，訂單7月比6月好，8月目前還看不到沒有評論，目前產能是滿載，產能持續擴增中。對於「8月目前還看不到」是否代表有疑慮，黃文清認為，應該還好，因處於貿易戰下，蘋果新機、華為禁令等隨時有變化難以確認。

黃文清分析，大立光第2季雖進入蘋果手機新舊產品交接期，所幸MWC發表的多款安卓旗艦機因應通路需求鋪貨，公司高階鏡頭(3鏡頭組/7P)出貨力道強勁，營收140.8億元，季增43.3%、年增14.5%，符合市場預期，毛利率受惠於製造規模放大，由上季64.2%增至69.6%，略優於市場預期，業外收入4.1億元，包含匯兌損失約4,100萬元，其他為利息收入與其他收入，稅後淨利65.5億元，季增29.6%、年增19.1%雙雙成長，EPS達 48.84元，優於市場修正後預期。

展望第3季，蘋果智慧手機正式開始放量組裝，因今年OLED機種升級至3鏡頭，LCD機種升級為雙鏡頭，有利生產規模放大，且三星將於8月初發表安卓旗艦機，將導入較高規格前鏡頭，都將使大立光受惠。黃文清說，目前大立光產線稼動率已達滿載，7月營收將比6月好，預估毛利率因稼動率達滿載且出貨產品組合優化將較第2季進一步提升至七成以上。

再看下半年到明年的市場發展，已有手機廠研發4鏡頭機種中，除現有的定焦/光學變焦/廣角的3鏡頭組外，並追加微距鏡頭或ToF鏡頭，有利大立光鏡頭組出貨單價拉高；4,800萬畫素CIS採用機型，則由旗艦往中高階開始滲透，預期7P高階鏡頭出貨量將逐季放大，而旗艦將採用更高畫素CIS，日前三星已推出首顆6,400萬畫素CIS，因應畫素倍增則單位畫素感光須同步放大，公司方面表示8P已有客戶開始設計。台新投顧預期，2020年將有機會導入；而光學變焦倍數推論將由年初的5X升級至6~8X，為因應倍數放大，潛望鏡頭組除既有稜鏡外，塑膠片數也不排除往6~7P設計，單價亦可一併提升，將進一步帶動營收、獲利。

黃文清看好大立光在手機鏡頭具龍頭地位，未來一年手機鏡頭組/CIS升級態勢明確，出貨組合價量齊揚，挹注營運成長動能，且第3季將步入全年最旺一季，看好後勢發展。