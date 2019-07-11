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經濟解析／大立光法說會亮點一次看 法人最擔憂這件事

2019-07-11 18:34經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

股王大立光(3008)法說會登場，公布第2季財報，毛利率寫下歷史次高，優於市場預期，整理執行長林恩平所釋出的訊息包括，下半年進入旺季、產能呈現滿載、7月營運比6月好、美中貿易戰的影響看起來還好、7P鏡頭出貨增加且8P鏡頭已在設計中、產能也在持續擴增，林恩平維持一貫的平穩的說法，不過，法人則是擔憂，在短線乖離過大下，股價恐面臨修正壓力。

大立光為蘋果、華為、三星的供應鏈，下半年進入旺季，不僅有蘋果新iPhone的上市，非蘋陣營也將有新機推出，除了三星、華為之外，法人指出，大立光也把觸角拓展到中國二線的手機品牌；面臨美中貿易戰危機尚未解除，華為遭美國封鎖的衝擊也難預料的情況，法人都想聽聽大立光的說法。

大立光今日法說會吸引外界高度關注，第2季的財報數字也有表現，尤其是毛利率拉升到69.6%，季增5.36個百分點，年增0.99個百分點，為歷年同期新高，創下歷史次高，更是優於法人的預期。

大立光第2季合併營收140.8億元，創去年第3季以後單季新高，為歷年同期新高，稅後純益65.5億元，每股純益48.84元；累計上半年合併營收為239.04億元，年增13%，合併毛利率67.39%，營業淨利137.51億元，年增15%，稅後純益116.04億元，年增22%，每股純益86.51元。

林恩平針對下半年展望表示，受惠於多鏡頭的發展，目前產能滿載，同時產能也在持續擴增當中，在訂單增加下，7月的營運將比6月好，不過，8月的情況還要視客戶拉貨而定，目前還無法評論。

他指出，下半年7P鏡頭的出貨將增加，8P鏡頭也在設計中，在手機鏡頭的發展上包括小鏡頭、黑鏡頭、潛望式、G+P（玻璃加塑膠片）鏡頭等都在發展中，下半年潛望式鏡頭的設計也在增加；另外，5G手機的發展也推升手機鏡頭的規格；至於法人關切美中貿易戰的影響，林恩平則是表示看起來還好。

證券分析師張陳浩表示，以大立光的財報來看，第2季毛利率的表現是優於預期，但要留意的是，因為新台幣兌美元匯率的貶值，對毛利率有多少的挹注；另外，包括7月優於6月及產能滿載部分，先前就已有透露，也在法人的預期中，因此，法說會其實並沒有釋出超出預期、可以讓法人眼睛一亮的訊息。

他提醒，由於本周以來大立光股價已先上漲，股價已搶先在法說會前反應，且短線乖離過大下，股價恐面臨修正壓力，不過，量縮整理過後仍有再往上攻的機會，若是拉回到季線，可以視為是進場的買點；下半年要留意的是美中貿易戰及華為事件的發展，至於基本面上，則是具有旺季及蘋果、非蘋新機上市的題材，將有助營運的表現。

手機鏡頭大立光毛利率
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